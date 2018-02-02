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    Suriye milli takımına Alman teknik direktör

    Deutsche Welle Türkçe
    02.02.2018 - 14:05 | Son Güncelleme:

    Eski Doğu Alman milli futbol takımı teknik direktörü Stange, Suriyeli millileri Asya Kupası’na hazırlayacak. Stange daha önce Irak ve Beyaz Rusya milli takımlarını çalıştırmıştı.

    ESKİ Alman Demokratik Cumhuriyeti (DDR) futbol milli takım antrenörü Bernd Stange’nin Suriye futbol milli takımının çalıştıracağı açıklandı. 69 yaşındaki Stange, Suriye Futbol Federasyonu ile anlaştıklarını ve son detayları gözden geçireceklerini söyledi.

    Bir yıllık sözleşme teklif edilen Bernd Stange, Suriye’nin milli takımını, 2019 yılında Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenecek olan Asya Kupası final turuna hazırlayacak. Suriye milli takımı İran ile de özel bir karşılaşma yapacak.

    AVUSTRALYA’YA YENİLİNCE ELENDİ
    Bernd Stange, Asya Kupası eleme turlarında göz dolduran FIFA dünya sıralaması 76’ncısı Suriye’nin kadrosunda son derece yetenekli elamanların olduğunu söyledi. Suriye, Dünya Futbol Şampiyonası play-off turunda Avustralya’ya yenilerek elenmişti.

    KARİYERİNE SON VERMİŞTİ
    Teknik direktör Stange, çoğu Suriye milli takımındaki oyuncuların çoğunluğunun yabancı kulüplerin formasını giydiğini belirterek, hazırlık için millileri bir araya getirmekte zorlandıklarını söyledi. Stange, Irak ve Beyaz Rusya milli takımlarını da çalıştırdıktan sonra teknik direktörlük kariyerine son vermişti. Suriye milli takımı iç savaş nedeniyle karşılaşmalarını yurt dışında yapıyor.

    Etiketler: avrupadan haberler , stange , ırak , Suriye
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