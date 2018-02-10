Ara
MENÜ
Dünya Haberleri
DÜNYA
    Haberler >Dünya>Suriye İsrail'in uçağını düşürdü... Şam'da patlama sesleri! Sirenler çalıyor

    Suriye İsrail'in uçağını düşürdü... Şam'da patlama sesleri! Sirenler çalıyor

    Hürriyet Haber
    10.02.2018 - 09:14 | Son Güncelleme:

    İsrail ordusu Suriye'de İran'a ait insansız hava aracı düşürdüğünü açıkladı. Ardından Suriye tarafından fırlatılan bir füzenin İsrail F-16'sı düşürdüğü bildirildi. İsrail tarafına düşen uçağın pilotu yaralı olarak kurtuldu. Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye Devlet Televizyonu Şam'da yeniden bomba sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

    Suriye devlet televizyonunun haberine göre İsrail uçakları bu sabah bir askeri üssü vurmak üzere Suriye hava sahasına girdi. Haberde Suriye hava savunma sistemlerinin bir İsrail uçağını düşürdüğü belirtildi.

    Reuters'ın ismini açıklamadığı bir Suriye hükümet yetkilisi de "İsrail düşman unsuru şafakta ülkemizin iç kesimlerindeki askeri üslerden birine karşı yeni bir saldırganlık sergiledi. Hava savunma sistemlerimiz buna karşı çıktı ve birden fazla uçağı vurduk" diye konuştu.

    Suriye İsrailin uçağını düşürdü... Şamda patlama sesleri Sirenler çalıyor

    İSRAİL ORDUSU DOĞRULADI

    İsrail ordusu da Suriye'de bir İsrail uçağı düştüğünü doğruladı. Yapılan açıklamada İsrail'e ait F-16 savaş jetinin Suriye'de "İran'a ait üsleri" vururken hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü.

    Suriye İsrailin uçağını düşürdü... Şamda patlama sesleri Sirenler çalıyor

    İsrail ordusunun verdiği bilgiye göre uçak İsrail topraklarına düştü ve pilotun durumu iyi. Sınırda yaşayanların yarım saat içerisinde çok sayıda patlama sesi duyduğu bildirildi.

    ÇOK SAYIDA PATLAMA SESİ DUYULDU

    Bu olaydan birkaç saat sonra Suriye Devlet Televizyonu Şam'da yeniden bomba sesleri duyulduğunu ve şehirde sirenlerin çaldığını aktardı.

    Suriye medyasının aktardığı bilgiye göre İsrail uçakları son 1 saat içerisinde Şam çevresinde 10 üsse saldırdı. Hedeflerden birinin Suriye Cumhuriyet muhafızları 104. tugayı olduğu bildirildi. 

    Suriye İsrailin uçağını düşürdü... Şamda patlama sesleri Sirenler çalıyor

    SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

    Etiketler: Suriye , israil , savaş uçağı , son dakika
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri