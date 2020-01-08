Süleymani’nin son yolculuğunun dördüncü gününde cenazede ezildiler... 56 ölü, 200’den fazla yaralı

ABD’nin cumartesi gecesi Bağdat’ta insansız hava aracı (İHA) ile vurduğu İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin (62) dört gündür süren cenazesinde izdiham faciası yaşandı. Ahvaz, Meşhed ve Tahran’dan sonra dün Süleymani’nin naaşı defnedilmek için memleketi Kirman’a getirildi. On binlerce kişinin katıldığı cenaze töreni kâbusa dönüştü. Faciada en az 56 kişi öldü, 200’den fazla kişi de yaralandı. Cenaze töreninin yapıldığı Azadi Meydanı’na çıkan bir yolda yaşandığı söylenen izdihamı neyin tetiklediği henüz açıklık kazanmadı. İzdiham nedeniyle Süleymani’nin ertelenen defni akşam saatlerinde yapılabildi.

13 İNTİKAM SENARYOSU HAZIR

Süleymani suikastı dolayısıyla ilan edilen üç günlük ulusal yas sona ererken intikam yeminleri eden İran’ın nasıl bir misillemede bulunacağı sorusu dünyayı diken üstünde tutuyor. İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin Başkanı Ali Şamkani, 13 ‘intikam senaryosu’nun hazırlandığını, en hafif seçeneğin bile ‘Amerikalılar için tarihi bir kâbus’ olacağını iddia etti. İran Devrim Muhafızları Komutanı General Hüseyin Selami, “İntikam alacağız, ağır ve kati olacak. Neredeyseler onları ateşe vereceğiz” dedi. New York Times (NYT) gazetesi de, İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in ABD’ye aleni bir saldırıyla yanıt verilmesini istediğini yazdı. Hamaney, Süleymani’nin tabutu başında gözyaşları dökmüştü. İran’ın dünyanın en işlek petrol yolu olan Hürmüz Boğazı’nı kapatarak ya da Suriye, Irak ve Lübnan’daki vekil güçlerini kullanarak ABD’ye yanıt verebileceği konuşuluyor.

TRUMP’TAN GERİ ADIM

ABD Başkanı Donald Trump, Tahran’ın saldırması halinde İran’daki kültürel hedefleri vuracakları tehdidinden geri adım attı. Dün Beyaz Saray’da konuşan Trump, “Kültürel yerlerin hedef alınması konusunda yasalara uymak isterim” dedi. İranlı yetkililer böyle bir adımın “savaş suçu” sayılacağı uyarısında bulunmuştu. Trump da bu değerlendirmeye, “Onların insanlarımızı öldürmesine izin var. Ama bizim onların kültürel yerlerine dokunmamıza izin yok mu? Bu böyle olmaz” şeklinde yanıt vermişti. Trump, Irak’tan asker çekme tartışmalarına ilişkin de, “Irak’ın kendi güvenliğini kendisinin sağlamasını istiyoruz. Ancak şimdi çekilmek en kötü şey olur. Irak’tan çıkarsak İran’a bölgede alan açmış oluruz. Iraklılar İran’ın ülkelerini karıştırmasını istemiyor” ifadelerini kullandı.

ABD GÜÇLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ: B-52’LER YOLDA F-35’LER PİSTTE

İran, ABD’ye yönelik ‘intikam’ yeminleri ederken ulusal yasın sona ermesinin ardından gerginlik had safhada. Tahran, olası ABD hedeflerine yönelik 13 intikam senaryosu hazırlandığı uyarısında bulundu. ABD, B-52’leri bölgeye sevk etti, Patriot’lar alarma geçti.

Ortadoğu’da tansiyon giderek yükselirken ABD’nin altı adet B-52 ağır bombardıman uçağını Hint Okyanusu’nu İngiltere’nin kontrolündeki Diego Garcia adasına sevk ettiği bildirildi. ABD’nin İran’ın füzelerinin menzilinde olmasın diye B-52’leri bu kez Katar’ a değil Diego Garcia’ya konuşlandırdığı iddialar arasında. B-52’ler, 48.5 metre uzunluğa ve 56.4 metre kanat açıklığına sahip uzun menzilli ağır bombardıman uçakları ve ‘Uçan Kale’ olarak anılıyor.

Öte yandan ABD, Utah eyaletinde 52 adet tam silahlı F-35A tipi uçağı pistte yürüterek gövde gösterisi yaptı. Toplam 4.2 milyar dolarlık bir değere sahip uçaklar pistte ‘fil yürüyüşü’ diye adlandırılan toplu bir geçit yaptı. 52’nin sembolik bir anlamı bulunuyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın saldırması durumunda karşılık vermek için 52 hedef belirlediklerini açıklamıştı. Bu sayı, 1979’da Tahran’da rehin alınan 52 Amerikalıyı temsil ediyor.

Bu arada Ortadoğu’da konuşlu Patriot hava savunma bataryaları ABD hedeflerine yönelik olası bir drone saldırısına karşı en üst düzey alarm durumuna geçirildi.