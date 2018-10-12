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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
12.10.2018 - 22:42, Son Güncelleme:

Sular durulmuyor: Çok sert sözler

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Sular durulmuyor: Çok sert sözler

İtalya'nın gelecek seneki bütçe planı, Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Jean Claude Juncker arasında sert atışmalara neden oldu.

Fransız Le Monde gazetesine mülakat veren Juncker, İtalya'nın gelecek seneki bütçe planına değinerek İtalya'nın bu konuda sözünü tutmadığını söyledi. Juncker, şu ifadeleri kullandı:

"Bizi bir sığınağa kapatılmış, insanların çağrılarına karşı vurdumduymaz ve soğuk canavarlar olarak tanımlamayı bırakmalılar. İtalyan yetkililer temel gelir ve işlerin vergileriyle ilgili kendi kararlarını vermekte özgürler. Yine de Avrupa dayanışmasını tehlike atmaktan kaçınmak adına kurallara uymak zorundalar."

"İTALYANLARLA HÜKÜMETLERİNİ AŞAĞILAMAYI BIRAK"

AB Komisyonu Başkanı Juncker'in bu sözlerine, İtalya Başbakan Yardımcısı Salvini sert tepki gösterdi.

Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı paylaşımda Salvini, "söyleyecek zekice bir sözü olmayanların çenesini kapatmasının daha iyi olacağı" anlamına gelen bir İtalyan deyimi kullandı.

Salvini, Juncker'e atfen, "Sen kendi vergi cenneti Lüksemburg'unu düşün ve İtalyanlarla, onların meşru hükümetini aşağılamayı bırak." dedi.

JUNCKER VE SALVİNİ ARASINDA SULAR DURULMUYOR

Daha önce de AB Komisyonu Başkanı Juncker'in "Yunanistan'daki gibi bir krizle İtalya'da da uğraşmak istemediğini" dile getirmesi Salvini'yle arasında tartışmaya neden olmuştu.

Juncker'e, "Ben alakasız benzetmeler yapmayan, ayık insanlarla konuşurum." şeklinde cevap veren Salvini, Juncker'i "Brüksel'deki sığınağa kapatılmış Avrupa düşmanı" şeklinde tanımlamıştı. 

 

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