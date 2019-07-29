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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
İHA
29.07.2019 - 17:25, Son Güncelleme:

Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

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Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın başkenti Hartum’da 3 Haziran gösterilerine güvenlik güçlerinin müdahalesinde 127 kişinin öldürülmesine dair soruşturma tamamlandı. Sonuçtan tatmin olmayan muhaliflerin El Ubeyd kentinde bugün düzenlediği protestolarda 5 kişi hayatını kaybederken çok sayıda gösterici de yaralandı.

Sudan’ın El Ubeyde kentinde bugün başlayan protestolara keskin nişancı saldırısı damga vurdu. Olayda vurulan 4’ü öğrenci 5 gösterici hayatını kaybederken, muhalif Doktorlar Komitesi yetkilileri çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi. Doktorlar Komitesi tarafından yapılan açıklamada, "5 şehidimiz, El Ubeyd’de düzenlenen barışçıl gösteri sırasında keskin nişancının kurşunlarına hedef olarak hayatını kaybetti" denildi.

Yollara barikat kuran ve lastik yakan göstericilerin “Şehitlerin kanı bir yere gitmedi. Eşarp olarak taşıyoruz” sloganları atması üzerine polis müdahalede bulundu. Polisin biber gazı ve sersemletici el bombaları kullandığı müdahalede, önceki olayların aksine Acil Destek Güçleri ortalıkta görünmedi.

Sudan’da protestolarda 5 kişi hayatını kaybetti

Doktorlar Komitesi, bugün düzenlenen protestonun, başkent Hartum’da 127 göstericinin ölümüyle sonuçlanan 3 Haziran olayları ile bağlantılı olduğunu bildirdi. Acil Destek Güçleri olarak adlandırılan Sudanlı milis kuvvetler, 3 Haziran’da başkentte oturma eylemi yapan demokrasi yanlısı göstericilere müdahale sırasında ateş açmıştı.

8 SUBAY “İNSANLIK SUÇU” İLE YARGILANDI

3 Haziran olayları ile ilgili soruşturmadan sorumlu Fatih el Rahman Said, Cumartesi günü 8 subayın "insanlık suçu işlemekle" yargılandığını açıklamıştı. Ölü sayısını 127 olarak belirten Doktorlar Komitesinin aksine Fatih el Rahman Said, yürütülen inceleme sonucunda 3 Haziran olaylarında sadece 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 3-10 Haziran tarihleri arasında yaşanan toplam ölüm sayısının ise 87 olduğunu söylemişti.

MUHALİFLER VE GENERALLER ARASINDAKİ GÖRÜŞMELER DEVAM EDECEK

Hartum’daki oturma eylemi sırasında uygulanan şiddet, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından kınanırken, protesto liderleri ile ordu arasındaki görüşmelerde sorun yaşanmasına yol açtı.

Protestonun liderleri ve iktidardaki generaller, yarın başkent Hartum’da görüşmelere devam edecek. Taraflar, iktidarın yönetimdeki askeri konseyden yeni bir sivil yönetime devri ile ilgili hala devam etmekte olan sorunları çözmek için görüşecek.

İktidardaki generaller ve protesto liderleri, 17 Temmuz’da ülkede genel bir sivil yönetim inşa etmesi amacıyla yeni bir ortak sivil-askeri yönetim organı kurmaya karar vermişti. Bu, uzun yıllardır ülkenin başındaki Ömer El Beşir’in, Nisan ayında askeri darbeyle görevinden alınmasına neden olan ülke çapındaki protesto hareketinin ana talebiydi.

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