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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
25.12.2018 - 07:20, Son Güncelleme:

Sudan ülkedeki diplomatik misyonları bilgilendirdi

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Sudan ülkedeki diplomatik misyonları bilgilendirdi

Sudan Dışişleri Bakanlığı, ülkedeki gelişmeler hakkında diplomatik misyonları bilgilendirdi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bakan yardımcılarının ülkedeki diplomatik temsilcilere bilgilendirmede bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, bilgilendirmede tüm ülkede güvenliğin hakim olduğunun aktarıldığı kaydedildi.

Muhalif lider Sadık el-Mehdi'nin başını çektiği Nida Sudan ve İcma Güçleri ittifakları, Sudanlı meslek erbabı tarafından bir yürüyüş düzenlenmesi çağrısında bulundu. Yürüyüşte Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevden ayrılmasının istenmesi planlanıyor. Bu muhalif ittifaklar ülkede rejimin değiştirilmesi hedefiyle barışçıl her türlü harekete çağrıda bulunuyor.

SUDAN'DAKİ GÖSTERİLER

Atbara ve Port Sudan gibi kentlerde geçen çarşamba günü başlayan ve perşembe günü başkent Hartum'a sıçrayan gösterilerde eylemciler, dolar kurunun aşırı yükselmesi nedeniyle ekmek, yakıt, tüp gibi ürünlerde görülen fiyat artışını ve ekonomik krizi protesto ediyor.

Sudan devlet televizyonu, Eğitim Bakanlığının talimatıyla başkent Hartum'da pazar gününden itibaren tüm okullarda eğitime "süresiz" ara verildiğini duyurmuştu.

Yetkililer, eylemlerin başladığı 19 Aralık'tan bu yana yaşanan olaylarda 8 kişinin hayatını kaybettiğini belirtirken, muhalif lider Sadık el-Mehdi ise gösterilerde 22 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Gösteriler nedeniyle Beyaz Nil, Dangola, Gadarif, Kuzey Kordofan ve Atbara kentlerinde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Troyka ülkeleri (ABD, Norveç, İngiltere) ve Kanada’dan yapılan ortak açıklamada, ülkedeki gösterilerde Sudan hükümeti tarafından canlı mermi kullanıldığı ve çok sayıda ölüm olduğuna ilişkin güvenilir bilgiler bulunduğuna işaret edilerek, gösterilerde yaşanan şiddet olaylarından dolayı endişe edildiği kaydedilmişti.

Olayların ardından bugün ilk kez açıklama yapan Beşir ise halka ekonomik reformlar vaadinde bulunmuştu.

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