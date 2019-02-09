Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü
Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir süredir ırkçı ve tehdit içerikli mektuplar alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil Türk avukatlardan Seda Başay Yıldız’la bir araya geldi.
Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentine bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier, ağustostan beri tehdit mektupları alan avukat Yıldız’la özel bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği konusunda ise bilgi paylaşılmadı. Frankfurt polisi içinde aşırı sağcı bir ağın olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılmasını isteyen Steinmeier, bu yönde başlatılan soruşturmanın sonuç getirmesini umduğunu dile getirdi.
Frankfurt Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, kentin güvenliği ve suç olaylarına ilişkin bilgi alan Steinmeier, daha sonra çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerle görüştü. NSU terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız’a, faksla ağustos ayında “NSU 2.0” imzası taşıyan ırkçı ve tehdit içerikli bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız’ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. İnternette oluşturdukları grupta gamalı haç ve Hitler’in fotoğraflarını paylaşan altı polis geçici olarak açığa alınmıştı. Başay Yıldız, Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek’in ailesinin avukatlığını yapmıştı.
‘AŞIRI SAĞCI ALMAN YARBAY’ AÇIĞA ALINDI
ALMANYA’da özel harekât timinde (KSK) görevli bir yarbay, aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluğun Vatandaşları) örgütü adına propaganda yaptığının ortaya çıkmasıyla açığa alındı. Alman Bild gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Daniel K. isimli yarbayın propaganda faaliyetlerine başka bir asker için yürütülen araştırmalar esnasında ulaşıldı. Alman cumhuriyeti ve hükümetini ‘yasa dışı’ kabul ettiği bilinen Reichsbürger örgütünün üye sayısının tahmin edilenden daha fazla olmasından endişe ediliyor. 2018’de yürütülen soruşturmalar sonucunda dört Alman askerinin aşırı sağcı görüşleri desteklediği ortaya çıkmıştı. Açığa alınan Alman yarbayın bir konuşmasında, ülkeye çok sayıda Suriyeli mültecinin girmesi sonucunda ‘devletin kontrolünü kaybettiği ve bizzat harekete geçilmesi gerektiği’ ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Almanya’da 2015 yılındaki mülteci akınının ardından aşırı sağcı hareketler siyaset sahnesinde ön plana çıkmaya başlamıştı.
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