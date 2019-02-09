Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSteinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü
GeriDünya Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
09.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Steinmeier tehdit mektupları alan Türk avukatla görüştü

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, bir süredir ırkçı ve tehdit içerikli mektuplar alan Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütü davasındaki müdahil Türk avukatlardan Seda Başay Yıldız’la bir araya geldi.

Alman basınında yer alan haberlere göre, Frankfurt kentine bir ziyaret gerçekleştiren Steinmeier, ağustostan beri tehdit mektupları alan avukat Yıldız’la özel bir görüşme yaptı. Görüşmenin içeriği konusunda ise bilgi paylaşılmadı. Frankfurt polisi içinde aşırı sağcı bir ağın olduğuna ilişkin iddiaların aydınlatılmasını isteyen Steinmeier, bu yönde başlatılan soruşturmanın sonuç getirmesini umduğunu dile getirdi.

Frankfurt Emniyet Müdürlüğünü de ziyaret ederek, kentin güvenliği ve suç olaylarına ilişkin bilgi alan Steinmeier, daha sonra çeşitli ülkelerden gelen göçmenlerle görüştü. NSU terör örgütü davasındaki müdahil avukatlardan Yıldız’a, faksla ağustos ayında “NSU 2.0” imzası taşıyan ırkçı ve tehdit içerikli bir mektup gönderilmiş, bunun üzerine başlatılan inceleme kapsamında Yıldız’ın nüfus bilgilerine Frankfurt polis karakolundaki bir bilgisayardan bakıldığı tespit edilmişti. İnternette oluşturdukları grupta gamalı haç ve Hitler’in fotoğraflarını paylaşan altı polis geçici olarak açığa alınmıştı. Başay Yıldız, Almanya’da 2000-2007 yıllarında 8’i Türk 10 kişiyi öldüren NSU terör örgütü davasında, 2000 yılında öldürülen Enver Şimşek’in ailesinin avukatlığını yapmıştı. 

‘AŞIRI SAĞCI ALMAN YARBAY’ AÇIĞA ALINDI

ALMANYA’da özel harekât timinde (KSK) görevli bir yarbay, aşırı sağcı Reichsbürger (İmparatorluğun Vatandaşları) örgütü adına propaganda yaptığının ortaya çıkmasıyla açığa alındı. Alman Bild gazetesinin haberine göre, aşırı sağcı Daniel K. isimli yarbayın propaganda faaliyetlerine başka bir asker için yürütülen araştırmalar esnasında ulaşıldı. Alman cumhuriyeti ve hükümetini ‘yasa dışı’ kabul ettiği bilinen Reichsbürger örgütünün üye sayısının tahmin edilenden daha fazla olmasından endişe ediliyor. 2018’de yürütülen soruşturmalar sonucunda dört Alman askerinin aşırı sağcı görüşleri desteklediği ortaya çıkmıştı. Açığa alınan Alman yarbayın bir konuşmasında, ülkeye çok sayıda Suriyeli mültecinin girmesi sonucunda ‘devletin kontrolünü kaybettiği ve bizzat harekete geçilmesi gerektiği’ ifadelerini kullandığı belirtiliyor. Almanya’da 2015 yılındaki mülteci akınının ardından aşırı sağcı hareketler siyaset sahnesinde ön plana çıkmaya başlamıştı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sudan'da iki gösterici öldü

ABD'de hükümetin açılma çabaları sonuç getirmedi

Dünya ayağa kalktı! Askeri müdahale mesajı kriz yarattı

Son dakika... Rusya'dan Venezuela açıklaması