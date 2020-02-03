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Dünya
AA
Haber Giriş: 03.02.2020 - 03:06,Son Güncelleme:/

Son rakam açıklandı: 556 ölüm!

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Son rakam açıklandı: 556 ölüm!

Irak'ta geçen yıl ekimden bu yana süren gösterilerde 556 kişinin hayatını kaybettiğini bildirildi.

Irak Bağımsız Yüksek İnsan Hakları Komiserliği Üyesi Ali Beyatlı'nın medya ofisinin basına dağıttığı rapora göre, ülkede 25 Ekim öncesinde başlayan hükümet karşıtı protestolarda öldürülenlerin sayısı 556'ya ulaştı.

Raporda, rakamlara herhangi bir şüphe duyanların delillerini ortaya koyması gerektiği ifade edildi.

Son rakam açıklandı: 556 ölüm

Uluslararası Af Örgütünün raporlarında ve Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in önceki açıklamalarında ülkedeki protestolar sırasında yaşanan şiddet olayları sırasında 600 kişiden fazla kişinin öldürüldüğü belirtilmişti.

Ekimde başlayan protestolar, 1 Aralık 2019'da Adil Abdulmehdi hükümetini istifaya zorlamıştı. 

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