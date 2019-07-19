Son dakika... Yunanistan'da 5.1 ve 4.4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra 4.4 büyüklüğünde bir büyük depremin daha oluştuğu aktarıldı.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü başkent Atina'nın 26 km kuzeybatısı olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yerel saatle 14:13'te meydana gelen deprem yerin 2 km altında oluştu.
Depremin başkent Atina'da şiddetli biçimde hissedildiği ve halkın binaları boşalttığı aktarıldı. Depremin ardından telefon hatlarının yoğunluk sebebiyle kilitlendiği bildirildi.
Felt #earthquake (#σεισμός) M5.3 strikes 23 km NW of #Athens (#Greece) 3 min ago. Please report to: https://t.co/aeftZniTqO pic.twitter.com/J7zGStdLnb— EMSC (@LastQuake) 19 Temmuz 2019
Başkent Atina yakınlarında 5.1 büyüklüğündeki depremden kısa bir süre sonra 4.4 büyüklüğünde bir büyük depremin daha oluştuğu aktarıldı.
M4.4 #earthquake (#σεισμός) strikes 20 km NW of #Athens (#Greece) 7 min ago. Effects reported by eyewitnesses: pic.twitter.com/LBlTDG7R9T— EMSC (@LastQuake) 19 Temmuz 2019
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
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