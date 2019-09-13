Son dakika... Yunanistan'da 4.4 büyüklüğünde deprem
Yunanistan'ın Koroni kenti yakınlarında 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, Yunanistan'da merkez üssü Koroni kentinin 76 km güneyi olan 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
Yerel saatle 15:31'de meydana gelen deprem yerin 107 km altında oluştu.
Deprem sebebiyle can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.
#Earthquake (#σεισμός) M4.4 strikes 63 km S of #Areópolis (#Greece) 5 min ago. More info: https://t.co/pvedJSg8MQ— AllQuakes - EMSC (@EMSC) 13 Eylül 2019
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