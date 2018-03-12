Ve adı kondu... Yeni kriz kapıda!

Eski Rus ajanı Sergey Skripal (66) ile kızı Yuliya’nın (33) Londra’da zehirlenmesi olayı İngiltere ile Rusya arasında tüm köprüleri yakacak bir kriz hali almaya başladı. İngiltere Başbakanı Theresa May, Pazartesi günü parlamentoda yaptığı konuşmasında Rusya yönetimini resmen suçlayan beyanda bulunarak, “Skripal’in zehirlenmesi olayı arkasında Rusya yönetiminin duruyor olması çok yüksek ihtimal olarak değerlendirilebilir” dedi. May’in bu açıklamasından kısa bir süre önce Kremlin Sarayı “Bizi resmen suçlayan beyanlar yapılmadığı için kendimizi muhatap saymıyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

ESRARENGİZ ÖLÜMLER

Ancak İngiltere’den Rusya yönetimi açıkça suçlayan açıklama en üst düzey yetkili Başbakanın azından çıkması üzerine Moskova da harekete geçirdi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, İngiltere Başbakanı May ile alay edercesine yanıt vererek “Rusya yönetimi İngiltere Başkanı May’in söylediklerini masal olarak algılıyor. Rusya’yı suçlayan bu çıkış İngiliz parlamentosunda oynatılan sirk şovunu andırıyor. Onlar bizi suçlayacaklarına sır küpü gibi sakladıkları ve bir türlü sonlandıramadıkları Litvinenko, Berezovski, Perepeliçni ve daha bir dizi Rus kökenli kişinin İngiltere’deki esrarengiz ölümlerini aydınlatsınlar” ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise şimdilik kavganın dışında kalmayı tercih ederek “Sergey Skripal olayı Moskova gündemindeki bir konu değil. Siz (İngilizler) ilk önce kendi içinizde bu konuyu aydınlığa kavuşturun. Sonra da biz sizinle bu meseleyi görüşürüz” dedi.

LONDRA’DAN MOSKOVA’YA ZEHİR ÜLTİMATOMU

İngiltere Başbakanı Theresa May, Rusya’yı sadece suçlayan ifadeler kullanmakla kalmadı. Meselenin İngiltere devlet güvenliği konusu haline geldiğini ilan eden May, “Zehirlenen ve şu anda hastanede bulunan Skripal ve kızı Yuliya’da sinir sistemini felç eden iki bileşimli kimyasal madde tespit edilmiştir. Rusya’da buna “Noviçok” (yenicik) deniyor. Elimizde bu son derece zehirli maddenin Rusya’da üretildiğine dair kanıtlarımız da var. Bu yüzden Rusya’nın İngiltere Büyükelçisi Yakovenko Dışişleri Bakanlığımıza çağrılarak Salı akşamına kadar Rusya’dan tatmin edici izahat beklediğimiz notası kendisine iletilmiştir.

TÜM İLİŞKİLER SORGULANIR

Süre bitiminde yani 13 Mart akşamı kimyasal madde hakkında Moskova’dan net cevap gelmemesi durumunda 4 Mart olayını İngiltere’ye yönelik başka bir ülkenin doğrudan saldırısı olarak bakacağız. Bu kimyasal saldırı ya Rusya yönetimi bilgisi dahilinde yapılmış veya Rusya yönetimi elindeki son derece tehlikeli maddelerin kontrolünü yitirmiştir. Durum karşısında Rusya ile tüm ilişkilerimizi sorgular hale geldiğimizi söyleyebilirim” dedi.

İngiltere’nin Rusya’ya karşı ilk misilleme adımı olarak bu yıl Rusya’da yapılacak Dünya Kupasını boykot kararı alabileceği şimdiden konuşulmaya başlandı bile

ABD DE DEVREYE GİRDİ

ABD yönetimi, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusu ile ilgili olarak "saldırıyı kınadığını" ve soruşturma kapsamında "İngiliz yönetimine destek verdiğini" açıkladı.



Beyaz Saray Sözcüsü Sanders, günlük basın brifinginde, İngiltere'de zehirlenen eski Rus casusuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sanders, "Bir İngiliz vatandaşına karşı İngiltere topraklarında son derece öldürücü bir sinir etmeninin kullanılması zorbalıktır. Bu saldırı pervasız, sorumsuz ve ayrım gözetmeksizin yapılmıştır. Bu saldırıyı bütünüyle kınıyoruz." dedi.

Açıklamasında Rusya'nın ya da başka bir ülkenin adını zikretmeyen Sanders'ın saldırıyı sert bir dille kınaması dikkati çekti.

ESKİ RUS AJANI LİTVİNENKO'NUN ZEHİRLENMESİ

MI6 için çalışan bir diğer eski KGB ajanı Alexander Litvinenko, Londra'da bir otelde çayına karıştırılan radyoaktif Polonyum-210 maddesinden zehirlenerek 2006 yılında, 43 yaşında hayatını kaybetmişti.

Rusya, İngiltere’nin kimliklerini tespit ettiği suikastçıları İngiltere'ye iade etmeyi reddetmiş, olay iki ülke ilişkilerinde gerginliğe neden olmuştu.

Litvinenko'nun ölümüyle ilgili İngiltere'deki soruşturmayı yürüten bağımsız komisyon tarafından hazırlanan raporda, Polonyum-210'un sadece devlet imkanlarıyla üretildiğine işaret edilerek, Litvinenko'nun, iki eski Rus ajanı tarafından zehirlendiği kanaatine varıldığı bildirilmişti.

Raporda, "Litvinenko'yu öldüren FSB operasyonu, muhtemelen FSB Başkanı Nikolay Patrushev ve Başkan Putin tarafından onaylandı." ifadesi dikkati çekmişti.

TAKAS EDİLEN CASUS

Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı suçlamasıyla 2006 yılında Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti.

Skripal, 2010 yılında ABD'nin tutukladığı 10 Rus ajanı ile Avusturya'nın başkenti Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı. Daha sonra İngiltere'ye gelen Skripal'in, Salisbury'de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtiliyor.

Rusya, Skripal'in 1990'lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisine, Rusya'nın Avrupa'daki casuslarının kimliklerini de ifşa ettiğini öne sürmüştü.

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