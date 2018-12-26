Son dakika... Ukrayna'da sıkıyönetim kaldırıldı
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 25 Kasım'da Ukrayna'nın bazı bölgelerinde uygulanmaya başlanan sıkıyönetim uygulamasının sona erdiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, 25 Kasım'da Ukrayna'nın bazı bölgelerinde uygulanmaya başlanan sıkıyönetim uygulamasının sona erdiğini duyurdu.
Ukrayna Meclisi'nin onayıyla ülkenin Rusya ve Transdinyester ile olan sınır bölgeleri dahil, bazı bölgelerinde uygulamaya giren sıkıyönetim, anayasanın 11 farklı maddesindeki bazı temel hak ve özgürlüklere ilişkin kısıtlamalar getirmişti.
AZAK DENİZİ'NDE GERGİNLİK
Ukrayna'nın Odessa limanından Mariupol limanına gitmek üzere 25 Kasım Pazar günü yola çıkan 3 Ukrayna savaş gemisine Rus karasularını ihlal ettiği gerekçesiyle Azak Denizi'ndeki Kerç Boğazı yakınlarında Rus savaş gemileri müdahale etmişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyini toparlamış, ülkede sıkıyönetime gidilmesi kararını imzalamıştı.
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