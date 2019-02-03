Son dakika... Trump'tan dikkat çeken İran açıklaması
ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan'ın çeşitli ülkelerdeki askeri varlığıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump, "İran'ı gözlemek amacıyla Irak'ta bulunan askeri gücümüzü orada muhafaza etmek istiyorum" dedi.
ABD'nin Afganistan'daki askeri varlığıyla ilgili de konuşan Trump, Afganistandaki asker sayısını azaltmak istediğini, sadece istihbarat elemanlarını orada bırakmak istediğini söyledi.
Trump, Venezuela'ya askeri seçeneğin de masada olduğunu söyledi.
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