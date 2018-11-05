Son dakika... Trump: Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum
ABD Başkanı Donald Trump, yaptırımlar ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Trump, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum.' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yaptırımlarına ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Yaptırımlar konusunda biraz daha yavaş gitmek istiyorum. Tüm dünyada petrol fiyatlarının artmasını istemiyorum" dedi.
POMPEO: "ABD İRAN HALKIYLA DAYANIŞMA İÇİNDE”
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, basın toplantısının ardından İran yaptırımlarına ilişkin Twitter’da Arapça açıklama yaptı.
Pompeo yaptığı açıklamada, “ABD, İran halkıyla dayanışma içinde. Yaklaşık 40 yıllık kötü ekonomik yönetim ve yolsuzluğun acısını en çok İran halkı çekmiştir. İran rejiminin söylediklerinin aksine, yaptırımlar gıda, tarım, ilaç ve tıbbi ekipman satın almayı kapsamıyor” dedi.
ABD, bugün nükleer anlaşmayla kaldırılan İran yaptırımlarının enerji, finans ve gemi taşımacılığı sektörlerini içeren ikinci bölümünü yeniden uygulamaya koydu.
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