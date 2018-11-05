Son dakika... ABD İran'a yaptırımın detaylarını açıkladı
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hazine Bakanı Mnuchin ile İran'a yaptırımın detaylarını bir basın toplantısı ile duyurdu. Pompeo yaptırımların ABD tarihinin en kapsamlı yaptırımları olduğunu açıkladı.
ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımların içeriğini açıkladı.
ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu.
İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.
50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı, İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.
TÜRKİYE, İRAN YAPTIRIMLARINDAN MUAF
İran'dan petrol alımı ile ilgili yaptırımlardan Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan geçici olarak muaf tutuldu. Muafiyet süresi altı ayla sınırlı olacak.
TARİHİN EN KAPSAMLI YAPTIRIMLARI
Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.
ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de İran yaptırımlarına uyması umduklarını, İran'a insani yardım amaçlı işlemlerin izin verileceğini belirtti.
SWIFT DUYURDU
Belçika merkezli SWIFT, bazı İran bankalarının mesajlaşma sistemine erişimini askıya aldıklarını açıkladı.
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