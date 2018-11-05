Son dakika... ABD İran'a yaptırımın detaylarını açıkladı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... ABD İran'a yaptırımın detaylarını açıkladı
GeriDünya Son dakika... ABD İran'a yaptırımın detaylarını açıkladı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
05.11.2018 - 16:31, Son Güncelleme:

Son dakika... ABD İran'a yaptırımın detaylarını açıkladı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Hazine Bakanı Mnuchin ile İran'a yaptırımın detaylarını bir basın toplantısı ile duyurdu. Pompeo yaptırımların ABD tarihinin en kapsamlı yaptırımları olduğunu açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığı, İran'a yaptırımların içeriğini açıkladı. 

ABD, İran'a karşı olan yaptırımların tümünü tekrar yürürlüğe koydu. 

İran Gemicilik ve Enerji Sektörü'ndeki 200'den fazla kişi ve geminin yaptırım listesinde olduğu açıklandı.

50 İran bankası ile 700'den fazla İranlı, İran Hava Yolları ve 65'ten fazla uçağı, İran Atom Enerjisi Kurumu, 23 yan kuruluş ve ilgili kişiler yaptırım listesine alındı.

TÜRKİYE, İRAN YAPTIRIMLARINDAN MUAF

İran'dan petrol alımı ile ilgili yaptırımlardan Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye, İtalya, Tayvan, Japonya ve Yunanistan geçici olarak muaf tutuldu. Muafiyet süresi altı ayla sınırlı olacak.

TARİHİN EN KAPSAMLI YAPTIRIMLARI

Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptırımların İran'ın uluslararası ekonomik faaliyetlerini hızla azaltacağını söyledi. Pompeo ayrıca halihazırda 20'den fazla ülkenin İran'la petrol ticaretini kestiğini ya da azalttığını, İran'ın bölgede istikrarsızlaştırıcı bir güç olduğunu ve tarihin en kapsamlı yaptırımları olduğunu belirtti.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Avrupa ülkelerinin de İran yaptırımlarına uyması umduklarını, İran'a insani yardım amaçlı işlemlerin izin verileceğini belirtti.

SWIFT DUYURDU

Belçika merkezli SWIFT, bazı İran bankalarının mesajlaşma sistemine erişimini askıya aldıklarını açıkladı.

ABDnin açıklamasına İrandan ilk tepki
ABD'nin açıklamasına İran'dan ilk tepki
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    2
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Bakanın görüntüsü ülkeyi karıştırdı! Ayrılığı yatak fotoğrafıyla duyurdu

ABD'den Kaşıkçı açıklaması

Kamerun'da çoğu öğrenci 80 kişi kaçırıldı

İdam gösterisi ölümle sonuçlandı