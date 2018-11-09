Son dakika... Trump göçmen beyannamesini imzaladı
ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump, yeni göçmen beyannamesini imzaladığını açıkladı. Başkan Trump, yeni göçmen yasası için demokratik desteğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.
Trump ayrıca, istifasını istediği Adalet Bakanı Jeff Sessions'ın yerine gelen Matthew Whitaker'la Rusya soruşturmasını henüz konuşmadığını, ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Büyükelçisi'ni yıl sonu seçeceğini, doğum hakkı vatandaşlığının iptali için harekete geçeceğini söyledi.
Trump'ın imzaladığı karar, ABD'ye kaçak yollarla giren göçmenlere iltica yolunu kapatıyor. Trump'ın kararıyla birlikte ABD'nin güney sınırından kaçak girişler 10 Kasım itibariyle 90 gün süre ile engellenmiş olacak. Ebeveynleri bulunmayan çocuklar karardan muaf tutulacak.
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