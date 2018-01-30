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    Son dakika! Suriye muhalefeti yetkiyi Türkiye'ye verdi

    AA
    30.01.2018 - 12:39 | Son Güncelleme:

    AA'nın haberine göre, Suriyeli muhalif gruplar, Rusya'da düzenlenen Soçi Kongresi'ne katılmama kararı aldı ve kongrede temsil yetkisini Türkiye'ye verdi.

    Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi"ne katılmak üzere giden Suriye muhalefet heyeti, kongre vesilesiyle havaalanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemedi.

    Bu nedenle kongreye katılmama kararı alan Suriye muhalefeti heyeti, temsil yetkisini Türk heyetine verdi.

    Kongre'de ilan edilmesi beklenen anayasa komisyonunun oluşturulmasına yönelik çalışmaların Türkiye tarafından takip edileceği bildirildi.
    Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov arasında sürece ilişkin, bugün telefon görüşmesi gerçekleşti.

    Kongreye katılmak üzere dün gece saatlerinde Ankara'dan Soçi'ye gelen Arap, Türkmen ve Kürt muhalifler, havaalanındaki afişlerde yalnızca rejim bayrağının yer aldığını görmeleri üzerine çıkış yapmayı reddetmişti.

    Türkiye'yi, Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal temsil ediyor.

    Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetinin başında Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor.

    Etiketler: son dakika , haberler , HABER , SON HABER
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