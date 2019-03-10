Son dakika... Stockholm'de büyük patlama
İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı.
İsveç'in başkenti Stockholm'de otobüs patladı. Patlamanın ardından yangın çıktı.
Otobüsün kentteki bir tünele girerken tavana çarptığı ve bu sebeple patladığı düşünülüyor. Stockholm İtfaiye Müdürlüğü Operasyon Müdürü Tony Frank, "Bir otobüs patladı. Olay yerindeyiz" açıklamasında bulundu.
Stockholm'un kent merkezindeki Klaratunneln'de meydana gelen patlama sebebiyle en az bir kişinin yaralandığı belirtildi.
Olayla ilgili basına konuşan bir polis, otobüste yolcu bulunmadığını, otobüsün şoförünün akıbetinin henüz netlik kazanmadığını söyledi.
Patlama sebebiyle kentteki Klarat ve Söderled tünelleri trafiğe kapatıldı.
Ekipler yangına müdahale ediyor.
Busexplosion im Zentrum von Stockholm. Nach Angaben der Rettungskräfte fuhr der Bus in ein Hindernis und fing Feuer. Der Fahrer wurde verletzt. Zum Zeitpunkt des Unglücks waren keine Passagiere an Bord. Polizei geht von einem Unglück aus. https://t.co/DPu9cDBb2z @tagesschau pic.twitter.com/rvKSprUB0L— ARD Stockholm (@ARD_Stockholm) March 10, 2019
Yorumları Göster
Yorumları Gizle