Son dakika... Rusya'dan vize açıklaması
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği: "1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır."
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, 1 Ekim 2019 tarihi itibariyle ülkenin St. Petersburg ve Leningrad bölgelerine gidecek Türk vatandaşları için yeni vize uygulamasını Twitter hesabı üzerinden duyurdu.
1 Ekim 2019 tarihinden itibaren St. Petersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacağını belirten Ankara Büyükelçiliği, e-vizelerin en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verileceğini ve en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacağını açıkladı.
1 Ekim 2019 tarihinden itibaren #StPetersburg ve Leningrad Bölgesi’ne yapılacak seyahatlerde elektronik vizeler uygulanacaktır. E-vizeler, en fazla 30 günlük süre için ücretsiz olarak verilecek, en fazla 8 gün kalma hakkı tanıyacaktır. #Rusyahttps://t.co/H7hgdfg5QN pic.twitter.com/6LSbU0B2X2— RusEmbTurkey (@RusEmbTurkey) September 24, 2019
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