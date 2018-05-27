Son dakika! Reuters duyurdu! ABD ordusundan çok tehlikeli hamle...
Reuters haber ajansı, ABD ordusuna ait iki savaş gemisinin, Güney Çin Denizi’nde Çin ordusuna ait bölgeye yaklaşarak operasyon düzenlediğini duyurdu.
Reuters'ın haberine göre, Çin'in hâkimiyet alanı olarak iddia ettiği tartışmalı Güney Çin Denizi yakınlarında iki ABD gemisi görüldü.
ABD ordusuna bağlı iki savaş gemisinin Çin'in kontrolü altındaki Paracel Adaları’na 12 deniz mili kadar yaklaştı.
Yeni paylaşılan uydu fotoğrafları, Çin’in bu adalarda yeni silah sistemlerini kurduğunu ortaya koyuyor.
Ayrıntılar geliyor...
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