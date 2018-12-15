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Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te sarÄ± yeleklilerin dÃ¼zenleyeceÄŸi gÃ¶steri Ã¶ncesinde 37 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.
Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info'nun haberine gÃ¶re, sarÄ± yeleklilerin Paris'te bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± eylemden Ã¶nce 37 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
AkaryakÄ±t zamlarÄ±na tepki olarak baÅŸlayan ancak daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yÃ¶netimine Ã¶fkeye ve isyana dÃ¶nÃ¼ÅŸen sarÄ± yeleklilerin protestolarÄ±, hÃ¼kÃ¼metin iptal Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen bugÃ¼n Ã¼lke genelinde devam ediyor.
Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in Ã¼nlÃ¼ Champs-Elysees Caddesi ve Opera MeydanÄ±'nda toplanacak.
Ãœlke genelinde yaklaÅŸÄ±k 89 bin polis gÃ¶rev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zÄ±rhlÄ± araÃ§ koruyacak.
GÃ¶steri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve Ã§evresindeki maÄŸaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, Ã§ok sayÄ±da metro hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayacak.
PROTESTOLAR
Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ancak daha sonra Macron yÃ¶netimine yÃ¶nelik Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸen "sarÄ± yelekliler"in eylemleri, Ã¼lkede son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli protestosu haline geldi.
Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yÃ¼ksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bÃ¶lgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan gÃ¶stericiler, Macron ve yÃ¶netiminden ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor.
GÃ¶sterilerde ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 bin 99 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.
MACRON'UN AÃ‡IKLAMALARI
Macron, "sarÄ± yeleklilerin" protestolarÄ± konusunda pazartesi akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketlere ek maliyet yÃ¼kÃ¼ getirmeden asgari Ã¼crete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Yapabilen iÅŸverenlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda prim Ã¶demesini istediÄŸini belirten Macron, 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan artÄ±k kesinti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
"SarÄ± yelekliler" ve FransÄ±zlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Macron'un bu aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulmuÅŸ ve yeniden gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.
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HÃœKÃœMETTEN Ä°PTAL Ã‡AÄžRISI
HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Benjamin Griveaux, Strazburg'da salÄ± akÅŸamÄ± dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±dan sonra "sarÄ± yeleklilerden" cumartesi gÃ¼nÃ¼ yeni bir gÃ¶steri dÃ¼zenlememelerini istemiÅŸti.
Ã‡evre BakanÄ± FranÃ§ois de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sarÄ± yeleklilerin dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilerin artÄ±k tamamen bitmesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.
Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, sarÄ± yeleklilerin taleplerine cevap verdiÄŸini, bu nedenle eylemlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.
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