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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Dünya
AA
15.12.2018 - 12:14, Son GÃ¼ncelleme:

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Fransa'nÄ±n baÅŸkenti Paris'te sarÄ± yeleklilerin dÃ¼zenleyeceÄŸi gÃ¶steri Ã¶ncesinde 37 kiÅŸinin gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klandÄ±.

Kamu yayÄ±ncÄ±sÄ± France Info'nun haberine gÃ¶re, sarÄ± yeleklilerin Paris'te bugÃ¼n yapacaÄŸÄ± eylemden Ã¶nce 37 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

AkaryakÄ±t zamlarÄ±na tepki olarak baÅŸlayan ancak daha sonra CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yÃ¶netimine Ã¶fkeye ve isyana dÃ¶nÃ¼ÅŸen sarÄ± yeleklilerin protestolarÄ±, hÃ¼kÃ¼metin iptal Ã§aÄŸrÄ±larÄ±na raÄŸmen bugÃ¼n Ã¼lke genelinde devam ediyor.

Macron'un vaatlerini yetersiz bulan eylemciler, Paris'in Ã¼nlÃ¼ Champs-Elysees Caddesi ve Opera MeydanÄ±'nda toplanacak.

Ãœlke genelinde yaklaÅŸÄ±k 89 bin polis gÃ¶rev yaparken, Paris'i 8 bin polis ile 14 zÄ±rhlÄ± araÃ§ koruyacak.

GÃ¶steri nedeniyle Champs-Elysees Caddesi ve Ã§evresindeki maÄŸaza ve restoranlar kepenkleri indirirken, Ã§ok sayÄ±da metro hattÄ± Ã§alÄ±ÅŸmayacak.

Son dakika... Pariste gÃ¶steri Ã¶ncesi Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

PROTESTOLAR

Fransa'da akaryakÄ±t zamlarÄ±na ve ekonomik ÅŸartlarÄ±n kÃ¶tÃ¼leÅŸmesine tepki olarak 17 KasÄ±m'da baÅŸlayan ancak daha sonra Macron yÃ¶netimine yÃ¶nelik Ã¶fkeye dÃ¶nÃ¼ÅŸen "sarÄ± yelekliler"in eylemleri, Ã¼lkede son yÄ±llarÄ±n en ÅŸiddetli protestosu haline geldi.

Genellikle ÅŸehir merkezlerindeki yÃ¼ksek kiralar nedeniyle kÄ±rsal bÃ¶lgelere yerleÅŸenlerden oluÅŸan gÃ¶stericiler, Macron ve yÃ¶netiminden ekonomik koÅŸullarÄ±n iyileÅŸtirilmesini talep ediyor.

GÃ¶sterilerde ÅŸu ana kadar 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken, 4 bin 99 kiÅŸi gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±, binden fazla kiÅŸi yaralandÄ±.

Son dakika... Pariste gÃ¶steri Ã¶ncesi Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

MACRON'UN AÃ‡IKLAMALARI

Macron, "sarÄ± yeleklilerin" protestolarÄ± konusunda pazartesi akÅŸamÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketlere ek maliyet yÃ¼kÃ¼ getirmeden asgari Ã¼crete 2019 itibarÄ±yla aylÄ±k 100 avro zam yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Yapabilen iÅŸverenlerin Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÄ±l sonunda prim Ã¶demesini istediÄŸini belirten Macron, 2 bin avronun altÄ±ndaki emeklilik maaÅŸlarÄ±ndan artÄ±k kesinti yapÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

"SarÄ± yelekliler" ve FransÄ±zlarÄ±n yarÄ±sÄ±ndan fazlasÄ± Macron'un bu aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± yetersiz bulmuÅŸ ve yeniden gÃ¶steri Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

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Son dakika... Pariste gÃ¶steri Ã¶ncesi Ã§ok sayÄ±da gÃ¶zaltÄ±

HÃœKÃœMETTEN Ä°PTAL Ã‡AÄžRISI

HÃ¼kÃ¼met SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Benjamin Griveaux, Strazburg'da salÄ± akÅŸamÄ± dÃ¼zenlenen silahlÄ± saldÄ±rÄ±dan sonra "sarÄ± yeleklilerden" cumartesi gÃ¼nÃ¼ yeni bir gÃ¶steri dÃ¼zenlememelerini istemiÅŸti.

Ã‡evre BakanÄ± FranÃ§ois de Rugy de Public Senat televizyonuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sarÄ± yeleklilerin dÃ¼zenlediÄŸi gÃ¶sterilerin artÄ±k tamamen bitmesi gerektiÄŸini belirtmiÅŸti.

Ulusal Meclis BaÅŸkanÄ± Richard Ferrand da France Inter radyosuna yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron'un, sarÄ± yeleklilerin taleplerine cevap verdiÄŸini, bu nedenle eylemlerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini ifade etmiÅŸti.

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