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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
Haber Giriş: 11.10.2019 - 14:52, Son Güncelleme:

Son dakika... Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

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Son dakika... Pakistan Başbakanı Han'dan Erdoğan'a destek telefonu

Pakistan Başbakanı İmran Han, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, İmran Han, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili desteklerini ifade etti.

Görüşmede ayrıca ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.

PAKİSTAN BAŞBAKANLIĞI: PAKİSTAN TÜRKİYE'Yİ TAMAMEN DESTEKLEMEKTEDİR

Pakistan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Han ve Erdoğan bugün bir telefon konuşması gerçekleştirdi.

Açıklamada, görüşmede Türkiye'nin terör koridoruna ilişkin kaygılarının Pakistan tarafından anlaşıldığının dile getirildiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Terörün 70 binden fazla can aldığı, 3 milyondan fazla mültecinin bulunduğu bir ülke olarak Pakistan, 40 bin vatandaşını teröre kurban etmiş Türkiye'nin karşı karşıya olduğu tehdit ve zorlukların farkındadır. Pakistan her zaman olduğu gibi Türkiye'nin arkasındadır ve Türkiye'yi tamamen desteklemektedir. Türkiye'nin güvenliği, bölgesel istikrar ve Suriye'de barışçıl çözüm için attığı adımları destekliyor, başarılı olmaları için dua ediyoruz."

Han'ın görüşmede, Erdoğan'ın Pakistan'a yapmayı planladığı ziyareti dört gözle beklediğini de aktardığı ifade edildi.

"TÜRKİYE'NİN BAKIŞ AÇISINA SAYGI DUYUYORUZ"

Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi de Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin Multan kentinde gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan ve Türkiye zor zamanlarda birbirlerine destek olan iki dosttur. Türkiye ile temas halindeyiz ve Suriye konusundaki bakış açılarına saygı duyuyoruz." dedi.

Batı ülkelerinden Barış Pınarı Harekatı'na karşı yapılan açıklamalara da değinen Kureyşi, "O liderler bizim kaygı duyduğumuz 8 milyon Keşmirlinin Hint ablukasına alınması konusunda ise sessiz kalmayı tercih ediyor." diye konuştu.

 

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