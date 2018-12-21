Son dakika... Marsilya'da tren raydan çıktı
Fransa'nın Marsilya kentinde bir tren raydan çıkarak kaza yaptı. Yaşanan kaza sebebiyle 14 kişi yaralandı.
Fransa'nın Marsilya kentinde seyir halindeki trenin raydan çıkması sebebiyle kaza meydana geldi. Kaza sebebiyle 14 kişinin hafif yaralandığı bildirildi.
Kazanın, ray üzerinde yabancı cisimle temas eden tekerin raydan çıkması sebebiyle yaşandığı belirtildi. Kazanın ardından bölgede tren seferleri geçici bir süre için durduruldu.
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