Son dakika... Kremlin'den önemli Trump ve Suriye duyurusu
Kremlin'den yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Putin ve Trump'Ä±n Suriye'deki askeri varlÄ±k konularÄ±nÄ± konuÅŸtuklarÄ± bildirildi. AyrÄ±ca BaÅŸkan Trump Moskova'ya davet edildi.
Kremlin,ÂRusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin'in ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä± gelecek yÄ±l Moskova'daki Rusya Zafer GÃ¼nÃ¼ kutlamalarÄ±na davet ettiÄŸini veTrump'Ä±n da buna sÄ±cak baktÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Kremlin, iki liderin silahsÄ±zlanma, Suriye Ä°dlib ve Ã‡in'i masaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
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