Son dakika... İtalya'dan Fransa açıklaması
Fransa'nın İtalya'daki büyük elçisini ülkeye çağırmasının ardından İtalya tarafından da konuyla ilgili bir dizi açıklama geldi.
İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini Roma yönetiminin Fransa'yla didişmek istemediğini, Macron'la görüşmekten mutluluk duyulacağını ifade etti.
Salvini göçmen konusuna da değinerek, "Fransa'nın artık mültecileri bizim sınırımıza göndermeye bir son vermesi gerekiyor." dedi.
Salvini, "Halklarımızın iyiliğini düşünerek, Fransa ile iyi ilişkiler için yeni bir sayfa açmaya hazırız" diyerek gerilimi azaltmaya çalıştı.
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