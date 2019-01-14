Son dakika... İran'da kargo uçağı düştü
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında bir kargo uçağı düştü
İran'ın başkenti Tahran'a bağlı Sefadeşt kırsalında Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'ten havalanan Boeing 707 tipi bir kargo uçağı düştü. Uçakta 10 kişi olduğu aktarıldı. Uçağın, başkent Tahran'ın batısında yer alan Peyam Uluslararası Havalimanı'na inmek için alçalmaya geçtiği sırada düştüğü belirtildi.
Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edildi.
Uçağın düştüğü noktanın yerleşim bölgesi olduğu aktarıldı.
Kırgızistan, uçağın İran merkezli Payam Hava Yolları'na ait olduğunu duyurdu.
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