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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AFP
24.10.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

Son dakika: İngiltere'deki feci olayda yeni gelişme

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Son dakika: İngiltere'deki feci olayda yeni gelişme

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir tırın arkasında ölü bulunan 39 kişinin, Çin vatandaşı olduğu öne sürüldü.

Ülkenin güney doğusundaki Essex'te Waterglade sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde dün ölü bulunan 39 kişiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

İngiliz basını, polis kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, kurbanların Çin vatandaşı olduğunu iddia etti.

Düzensiz göçmen olduğu düşünülen 39 kişinin soğutuculu konteynere nerede, ne zaman ve nasıl girdiği ile ilgili bilgi paylaşılmadı.

Kurbanların, sıcaklığın eksi 25 dereceye kadar düştüğü konteynerde donarak hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.

BELÇİKA VE BULGARİSTAN BAĞLANTISI

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge limanına salı günü yerel saatle 14.49'da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere'ye doğru yola çıktığını bildirdi.

İngiliz makamları da gece yarısı İngiltere'nin Purfleet limanına varan konteynerin, burada Bulgaristan'da kayıtlı bir şirkete ait tır tarafından alındığı ve bulunduğu sanayi sitesine götürüldüğünün tespit edildiğini açıkladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı da yaptığı yazılı açıklamada, tırın Varna'da İrlanda Cumhuriyeti vatandaşı adına kayıtlı bir şirkete ait olduğunu doğruladı.

Tırın Bulgaristan'dan 2017'de çıktığı ve bir daha dönmediği de kaydedildi.

KUZEY İRLANDA'DA İKİ ADRESE BASKIN

İngiliz polisi olayla ilgili Kuzey İrlanda'da iki adrese baskın düzenlendiğini belirterek daha fazla ayrıntı vermedi.

Polis, dün tırın Kuzey İrlandalı sürücüsü Mo Robinson'ı (25) gözaltına almıştı.

Robinson'ın tırıyla, Kuzey İrlanda'dan İrlanda Cumhuriyeti'nin başkenti Dublin'e gittiği ve oradan da feribotla Galler'in Holyhead limanına geçtiği tahmin ediliyor.

İngiliz polisi dün sabahın erken saatlerinde aldığı ihbar üzerine gittiği Waterglade sanayi sitesinde tır ile 39 cesedin yer aldığı konteyneri bulmuştu.

Konteyner dün akşam saatlerinde detaylı inceleme ve kurbanların kimlik tespit çalışmaları için farklı bir yere taşınmıştı.

İngiltere'nin liman kenti Dover'da da 2000'de bir konteynerde 58 Çinlinin cesedi bul

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39 ceset tek tek çıkarıldı Okurken kanınız donacak
39 ceset tek tek çıkarıldı! Okurken kanınız donacak
İngiltere'de bir kamyonda 39 ceset bulundu
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