Son dakika.. Havai'de deprem meydana geldi!
ABD'nin eyaletlerinden biri olan Havai, 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Pasifik Ateş Çemberi üzerinde yer alan Havai, 5.3 büyüklüğündeki depremle sarsıldı.
Çok sayıda evin elektriksiz kaldığı adada artçı sarsıntılar da kaydedildi.
Amerikan Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 5.3 büyüklüğündeki sarsıntının merkez üssünü Büyük Ada'daki Kailua-Kona kenti olarak belirlendiğini bildirdi.
Kentin 24 kilometre güneybatısında gerçekleşen deprem, yerin 16 kilometre altında meydana geldi.
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