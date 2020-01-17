Son dakika: Türkiye'yi de ilgilendiren kritik gelişme! Görüşmelerin çoğu gizli tutuluyor...

Yunanistan; Libya-Türkiye arasındaki mutabakatı en başından beri sindirememişti. Çünkü siyasi ve askeri olarak Yunanistan’ın uzun vadeli planlarına çok büyük darbe vuruyor bu mutabakat. Yunanistan’ın Güney Kıbrıs ile birleşme hayaline (en azından fiziken) büyük bir engel koyuyor. Yunan ve Rum tarafı arasına set gibi giriyor. Dolayısıyla Yunanistan’ın Libya’ya dair hayati önceliği Türkiye ve Libya arasındaki bir deniz sınırı mutabakatını iptal ettirmek. Bunun için de hem sürece dahil olmak hem de yapılan bütün uluslararası görüşmelerde ateşkesin iptalinin gündeme gelmesini istiyor. Kendi iç kamuoyunun da büyük desteği var. Başbakan Miçotakis Avrupa’daki liderlere sürekli mektuplar yazıyor. Tamamen bu mutabakatın iptaline odaklanmış durumdalar. Bütün siyasi argüman ve diplomatik enstrümanlarını bunun için kullanıyorlar.

ATİNA, HAFTER’DEN NE BEKLİYOR?

Rusya’daki Libya’da çatışan tarafları bir araya getiren bir görüşme yapılmıştı birkaç gün önce. Yunanistan hem buna katılamadığı için hem de Türkiye ana aktörlerden biri olarak masada yer aldığı için çok rahatsız. Belli ki Miçotakis bunu kendi muhalefetine anlatmakta da zorlanıyor. Berlin’de Pazar günü yapılacak Libya görüşmelerine Yunanistan davet edilmeyince de bir hayal kırıklığı daha yaşandı. Erdoğan’ın Merkel’e baskı yaptığı için davet edilmediklerini düşünüyorlar.

Şimdi Yunanistan tarafı bir hamle yapma peşinde. İlk hamleleri de Hafter’i Atina’ya davet etmek oldu. Hafter’in ajandasıyla hem Yunan Başbakanıyla hem de Dışişleri Bakanıyla görüşme var. Peki ne görüşecekler? Hiç tereddüt etmeden Libya-Türkiye mutabakatının görüşüleceğini söyleyebiliriz. Yunanistan, Hafter’dan bu mutabakatın iptal edilmesi için elinden geleni yapmasını isteyecek. Hatta ateşkes şartı olarak bu mutabakatın iptalini öne sürmesini isteyeceklerdir. Hafter’e bu gayret ve girişimleri için cazip teklifler de sunacaklardır.

ASKER ENDİŞESİ…

Hafter dün akşam Atina’ya iner inmez ayağının tozuyla Yunan Dışişleri Bakanı ile görüştü. Görüşmeye dair bir detaylar bugün bazı Yunan haber sitelerinde yer aldı. İlk detaylara göre görüşmede Berlin’de toplanacak zirve ve Türkiye’nin Libya’ya asker gönderme kararı ele alındı. Hafter ve Yunan bakan Türkiye’nin Libya’ya asker göndermesinin bölgeyi daha ‘karmaşık’ hale getireceğinde mutabık kalmışlar... Özetle, Yunanistan Libya süreçlerine dahil olmak için elinden geleni yapıyor. Dahil olamayacağını anlayınca da süreçleri yönlendirmek veya etkilemek için çalışıyor. Bunu da Hafter üzerinden kolayca yapabileceğini düşünüyor. Berlin’deki görüşmeler Yunanistan’ın Hafter’i ne kadar yönlendirebildiğini de gösterecek. Hafter’in Yunanistan’dan daha etkili destekçileri olduğu için Hafter’in Yunanistan’a mutlak itaat etmesi de beklenemez. Ancak Yunanistan’ın Libya’ya dair her sürece bundan sonra da çeşitli şekillerde müdahil olma gayretinde olacağını rahatlıkla görebiliyoruz.