Tüm dünyanın merak ettiği soru: Şimdi ne olacak?

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik ettiğini belirterek, "İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını en kısa zamanda oylamasını bekliyoruz." dedi.



Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Brüksel'de düzenlenen AB Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiltere'de gerçekleştirilen genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Johnson'ı tebrik ettiğini vurgulayan Michel, bunun net bir zafer olduğunu belirterek, İngiliz Parlamentosunun Brexit Ayrılık Anlaşmasını en kısa zamanda oylaması gerektiğine dikkati çekti.

Brüksel'in Brexit'te sonraki aşamaya geçmeye hazır olduğunu kaydeden Michel, "İngiltere ile gelecekte de güçlü stratejik ilişkimizi sürdürmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

LİDERLER EKONOMİK KONULARI GÖRÜŞTÜ

Michel, liderlerin Avro Bölgesi ekonomisindeki durumu da değerlendirdiklerini belirterek, bu konuda geleceğe yönelik stratejik yaklaşım geliştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Avro Bölgesi'nin kurtarma fonu olan Avrupa İstikrar Mekanizması (ESM) anlaşmasının güncellenmesi konusunu ele aldıklarını anlatan Michel, "ESM konusunda kısmı uzlaşı sağlamıştık. Avro Grubu'nun bu alanda teknik seviyede çalışmalar sürdürmesi çok önemli." diye konuştu.

Michel, bankacılık birliğinin geliştirilmesi ve Avro Bölgesi bütçesi kurulması konularını da değerlendirdiklerini kaydetti.

Avro para biriminin uluslararası konumunun güçlendirilmesi için atılacak adımların da görüşüldüğünü söyleyen Michel, avro kullanımını yaygınlaştırmanın önemine işaret etti.

"BREXİT'TE SÜRE KISA PROGRAM YOĞUN" MESAJI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Johnson'ı tebrik ederek,Brexit'in gerçekleşmesi için önlerinde "kısa bir zaman ve yoğun bir program"

olduğunu söyledi. İngiltere ve AB'nin ortak sınamalarla karşı karşıya olduğuna dikkati çeken von der Leyen, taraflar arasındaki iş birliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

"GÜÇLÜ AVROYA İHTİYAÇ VAR"

Von der Leyen, "Avrupa'nın daha güçlü bir avro para birimine ihtiyacı var. Biz en büyük küresel piyasa ve en büyük yatırımcıyız ancak halen bu konuda eksiklerimiz var." diye konuştu. Avronun küresel pozisyonunun güçlendirilmesinin öncelikli bir başlık olduğuna dikkati çeken Von der Leyen, "Bu konudaki çalışmaları artırmalı, sermaye piyasası birliğini güçlendirmeli ve bankacılık birliğinde ilerlemeliyiz." dedi. Von der Leyen, Avro Bölgesi bütçesi kurulması hakkındaki çalışmaların yakın zamanda tamamlanması gerektiğini sözlerine ekledi.

SONUÇ BİLDİRGESİ YAYIMLANDI

Öte yandan, Liderler Zirvesi'nin ardından yayımlanan sonuç bildirgesinde İngiltere'nin AB'den anlaşmalı biçimde ayrılmasından yana olunduğu belirtildi.

Bildirgede, AB Komisyonu'ndan İngiltere ile Brüksel arasındaki Brexit sonrası ilişkileri düzenleyecek bir hazırlık çalışması yapılması talep edildi. Michel Barnier'in yeniden AB'nin Brexit Başmüzakerecisi seçildiği kaydedilen bildirgede, AB Konseyi'nin İngiltere ile müzakereleri yakından takip edeceği ifade edildi. Bildirgede, Avro Grubunun ekonomik ve parasal birliği derinleştirmek üzere yaptığı çalışmalar takdir edildi. Avro Grubunun ESM reformu ile bankacılık konusunda çalışmaları sürdüreceği belirtilen bildirgede, Avro Bölgesi bütçesi kurulması yönündeki faaliyetlerin hızlandırılacağı kaydedildi.

JOHNSON KONUYU KAPATMAYA ÇAĞIRDI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Brexit sürecinde gerilen halkı "konuyu kapatmaya" ve "iyileşmenin başlamasına izin vermeye" çağırdı.



Johnson, 650 seçim bölgesinde sonuçların belli olmasının ardından Başbakanlık Ofisi 10 Numara önünde açıklama yaptı.

Buckingham Sarayı'na giderek Kraliçe 2. Elizabeth'ten hükümeti kurma görevini aldığını belirten Boris Johnson, çalışmalarına başladığını ve yeni parlamentonun pazartesi günü toplanacağını söyledi. Johnson, oluşturacağı yeni kabinesini "halk hükümeti" olarak tanımlayarak, Brexit'i gerçekleştirmek için kendisine verilen yetkinin gereğini yerine getireceğini vurguladı. Muhafazakar Partiye ilk kez oy verenlere seslenen Başbakan Johnson, "Bize ve bana gösterdiğiniz güven için teşekkür ederim. Güveninizin karşılığını vermek ve önceliklerinizi yerine getirmek için gece gündüz çalışacağız." dedi. Johnson, Brexit'e karşı olan ve partisine oy vermeyenleri de göz ardı etmeyeceğine, süreç içinde toplumda bölünmeler görüldüğüne işaret ederek, "Hangi tarafta olursanız olun, 3,5 yılın ve sık sık yaşanan sıkıcı tartışmaların ardından herkesi konuyu kapatmaya ve iyileşmenin başlamasına izin vermeye çağırıyorum." diye konuştu.

"Bu ülke, kırgınlıklara ara vermeyi ve Brexit konusunda konuşmaya kalıcı olarak son vermeyi hak ediyor." ifadesini kullanan Boris Johnson, en büyük önceliklerinden birinin Ulusal Sağlık Hizmetlerini (NHS) iyileştirme olacağını aktardı.

TEK BAŞINA İKTİDAR

Başbakan Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 365 sandalyeyle seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarasında salt çoğunluk olan 326'yı geçerek, 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi. Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalyeyle 2'nci sırada yer aldı. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek, 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini almış oldu. Seçimde bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) 48, Liberal Demokratlar 11, Galler partisi Plaid Cymru 4, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 18 sandalye elde etti.

Muhafazakar Partinin çoğunluğu elinde bulundurduğu yerlerde aday çıkarmayan aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi ise parlamentoya giremedi.

ALMANYA: YOĞUN GEÇECEK

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrıldıktan (Brexit) sonra bu ülkeyle AB arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına ilişkin yapılacak müzakerelerin yoğun geçeceğini söyledi.



Merkel, Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik etti.

Brexit'ten sonra AB ile İngiltere arasında "özel bir ortaklığın" olmasını ümit ettiğini belirten Merkel, Brexit gerçekleştikten sonra AB için üçüncü bir ülke olacak İngiltere'nin AB ile yakın bağlara sahip olacağını söyledi. İngiltere'nin Birlikten ayrılmasının ardından iki taraf arasındaki ilişkilerin nasıl olacağına yönelik yapılacak müzakerelere işaret eden Merkel, "Bu müzakereler yoğun geçecek." dedi.

"LİBYA KONUSUNDA SİYASİ SÜRECİN HIZLANDIRILMASI GEREKİYOR"

Merkel, karmaşık geçecek bu müzakerelerin zorluğunun, hızlı bir şekilde sonuçlandırılması olacağını belirterek, "Hızlı ve hassas çalışmamız önemli." değerlendirmesinde bulundu. Zirve kapsamında Fransa ve İtalya liderleriyle Libya'daki gelişmeleri de ele aldıklarını anlatan Merkel, Libya konusunda siyasi sürecin hızlandırılması ve ilerletilmesi gerektiğini ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile kendisinin pazartesi Paris'te düzenlenen "Normandiya Formatı"na ilişkin zirvede bilgi verdiklerini aktaran Merkel, Ukrayna'daki ihtilafla ilgili bazı ilerlemeler sağlandığını ancak Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılması için yeterince ilerleme olmadığı için bu yaptırımların uzatıldığını söyledi.

Merkel, zirvede iklimin korunması konusunda yoğun görüşmelerin geçtiğini ifade ederek, 2050'ye kadar iklimde denge sağlanmasına yönelik bir mutabakatın bulunmasını önemli gelişme olarak nitelendirdi.

FRANSA: EN KISA SÜREDE ONAYLANMALI

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere'deki erken genel seçim sonuçları dolayısıyla Başbakan Boris Johnson'ı tebrik ederek, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." dedi.

Macron, Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

Karbon salınımını 2050'ye kadar sıfıra indirme konusunda, Polonya hariç, AB ülkelerinin hemfikir olduğunu ifade eden Macron, Polonya'nın bu konuda ek süre istediğini aktardı.

Macron, Sahel ülkeleriyle pazartesi günü Fransa'da yapılması planlanan zirvenin ocak ayına ertelendiğini belirtti.

İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan Başbakan Johnson'ı tebrik eden Macron, "Brexit anlaşmasının en kısa sürede onaylanmasını istiyorum." dedi. Macron, emeklilik reformuna ilişkin 2 yıl boyunca çalışma yaptıklarını vurgulayarak, "Ülke için tarihi bir reformdur." ifadesini kullandı.

İTALYA: ARALIK 2020'YE KADAR TAMAMLANMALI

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, İngiltere ile Aralık 2020'ye kadar serbest ticaret anlaşmasını tamamlamak üzere çalışmaları gerektiğini ve bunun zorlu bir mücadele olacağını belirterek, bu konuda zamanın darlığına dikkati çekti.



Conte, Brüksel'deki AB Liderler Zirvesi'nden sonra düzenlediği basın toplantısında, İngiltere'de dün yapılan seçimlerden galip çıkan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ı tebrik ederken, İngiliz mevkidaşıyla buluşmayı umduğunu dile getirdi.

Brexit sonrası İngiltere ile yapılacak serbest ticaret anlaşmasına değinen Conte, "Aralık 2020'ye kadar bu anlaşmayı tamamlamak için çalışmak gerekiyor ki, bu uğraş gerektiren bir durum çünkü zaman dar. Taraflar için eşit koşulları temin etmeliyiz. İngiltere lehine yersiz avantajlara izin vermeden eşitlik temelinde hareket edilmeli." ifadelerini kullandı.

Conte, Libya'da diplomasiyi, diyaloğu ve siyasi çözümü yeniden başlatmak istediklerini çünkü bunların Libya'yı istikrara kavuşturabileceğini vurguladı.

Diğer yandan bir soru üzerine Doğu Akdeniz özelindeki gelişmeler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile daha önce Londra'daki NATO Zirvesi'nde görüştüğünü anımsatan Conte, kendisini yine arayacağını kaydetti.

İŞ DÜNYASI OLUMLU KARŞILADI

İngiltere’de Boris Johnson’ın liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesi iş dünyası tarafından olumlu karşılandı.



İngiltere’nin en büyük iş dünyası çatı kuruluşlarından Britanya Endüstri Konfederasyonu (CBI) Direktörü Carolyn Fairbairn, “Üç buçuk yıllık kördüğümün ardından halk İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a net bir görev verdi. İngiltere’de şirketler Johnson’da güveni yeniden inşa etmesini, ekonomik belirsizlik döngüsünü kırmasını bekliyor.” ifadelerini kullandı. Fairbairn, iş dünyasının Johnson’ın iyimserliğini paylaştığını belirterek, “Başlangıç noktası iş dünyasında güvenin tesis edilmesi olmalı. Şirketler Brexit’e hazırlanmak için ellerinde gelen herşeyi yapacaktır. Fakat gelecek yıl olası bir anlaşmasız çıkışla karşılaşmayacaklarını bilmeleri gerekiyor.” değerlendirmesinde bulundu

UK Finance Başkanı Stephen Jones, genel seçimin sonuçlarının iş dünyasında farklı sekörlerde rahatlamaya neden olduğunu belirterek, “Aylar süren duraklamanın ve politik kördüğümün ardından, Başbakan Johnson’a net bir görev verildi.” İfadesini kullandı. Legel & General Üst Yöneticisi Nigel Wilson ise İngiltere’ye yatırım yapmak için çok sayıda bekleyen yatırımcının olduğunun altını çizerek, Avrupa Birliği (AB) ile yapılacak ticaret müzakerelerine ilişkin olası aksamaların bu yatırımların ertelenmesine ya da iptal edilmesine yol açabileceği uyarısında bulundu.

STERLİN DEĞER KAZANDI

İngiltere’de dün yapılan genel seçimde Muhafazakar Parti’nin tek başına iktidara gelmesinin kesinleşmesiyle İngiliz sterlini değer kazandı.



İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara gelmesinin ardından İngiliz sterlini yerel saatle 10.17’de ABD doları karşısında yüzde 1,88 değer kazanarak 1,3409’a yükseldi. Sterlin, Avro karşısında yaklaşık son üç buçuk senenin en yüksek seviyesine yükselerek 1,2080 seviyesine ulaştı. İngiltere’de FTSE-100 endeksi ise yüzde 1,58 yükselerek 7388,15 seviyesini gördü. Ülkenin önde gelen bankalarından Barclays’in hisseleri yüzde 8, Royal Bank of Scotland’ın hisseleri yüzde 11 ve Lloyds’un hisseleri yüzde 6 değer

kazandı. Brewin Dolphin şirketinde Varlık Yönetim Araştırmacısı olan Guy Foster, seçim sonuçlarının ekonomiye ilişkin riskleri azalttığını bildirdi.

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