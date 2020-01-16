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hurriyet.com.tr/Dış Haberler
Haber Giriş: 16.01.2020 - 12:46,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Hafter Berlin Konferansına katılacak

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Son dakika haberler: Hafter Berlin Konferansına katılacak

Halife Hafter, Berlin Konferansı'na katılacağını duyurdu.

Hafta başında Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Berlin'de 19 Ocak günü Libya Barış Konferası'na ev sahipliği yapacaklarını duyurmuş, 11 ulusa davet yollamıştı.

Libya'da meşru yönetime karşı olarak, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin liderliğini üstlenen Halife Hafter, Berlin Konferansı'nda yer almayı kabul ettiğini açıkladı.

ATEŞKES ANLAŞMASINA İMZA ATMAMIŞTI

General Halife Hafter, Türkiye ve Rusya’nın çabalarıyla hazırlanan ateşkes anlaşmasını imzalamadan Rusya’yı terk etmişti. Hafter, kritik görüşmelerin yapıldığı masadan pazartesi akşamı kalkmış, ateşkesi imzalamak için önce salı sabahına kadar süre isteyip ardından Moskova'dan sessizce ayrılmıştı.

 

 

 

 

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