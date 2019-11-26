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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
26.11.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Son dakika haberi... AB'nin raporunda dikkat çeken PKK ayrıntısı

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Son dakika haberi... AB'nin raporunda dikkat çeken PKK ayrıntısı

AB 2019 Uyuşturucu Raporu: Terör örgütü PKK, Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karışıyor.

Avrupa Birliği Uyuşturucu Raporu'nda, terör örgütü PKK'nın Avrupa'da organize suçlara ve uyuşturucu kaçakçılığına karıştığı ortaya konuldu.     

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) ve Europol tarafından "2019 AB Uyuşturucu Piyasası Raporu" yayımlandı.     

Avrupalıların her yıl uyuşturucuya perakende seviyesinde en az 30 milyar avro harcadığına işaret edilen raporda, "Bu durum, uyuşturucu piyasasını AB'deki organize suç örgütleri için önemli bir gelir kaynağı haline getiriyor." ifadesi kullanıldı.     

Raporda, 2002'den beri AB'nin terör örgütleri listesinde yer alan PKK'nın AB'de "Organize suça karıştığı ve uyuşturucu ticareti yaptığı" vurgulandı.     

Daha önceki Europol raporlarında, bölücü terör örgütü PKK'nın, uyuşturucudan yıllık 1,5 ila 3 milyar dolar arasında gelir elde ettiği belirtilmişti. Çocukları ve gençleri uyuşturucu batağına sürükleyen terör örgütü, bu alandan kazandığı parayla silah satın alıyor.     

"TÜRKİYE, KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"     

Balkan rotasının, eroinin AB'ye ulaştırılmasında halen temel rota olduğu belirtilen raporda, "Bu nedenle Türkiye, eroinin AB pazarına ulaşmasının engellenmesinde kritik önem taşımaya devam etmektedir." değerlendirmesine yer verildi.     

Raporda, Avrupa genelinde uyuşturucuya ödenen paranın yüzde 39'unun kenevire, yüzde 31'inin kokaine, yüzde 25'inin eroine, yüzde 5'inin amfetaminler ve ekstaziye harcandığı belirtildi.     

AB Komisyonu'nun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopulos, Brüksel'de raporun sunumunda yaptığı konuşmada, "Organize suç örgütleri kazanç elde etmek için yeni fırsatları değerlendirme konusunda çevik davranıyor. Bununla birlikte, faaliyetlerini uluslararası sınırlar çerçevesinde genişletmek için her türlü teknolojik ve lojistik buluştan gittikçe daha yüksek oranda faydalanıyorlar." dedi.     

Avrupalı tüketicinin uyuşturucuya, çoğunlukla sosyal medya ve internet aracılığıyla "çok daha kolay" erişebildiğinin altını çizen Avramopulos, "Yasa dışı uyuşturucu piyasası vatandaşlarımızın sağlığına ve güvenliğine yönelik bir tehdit unsuru olmayı sürdürüyor." diye konuştu.     

Bu arada, raporda, küreselleşme, teknoloji, inovasyon ve suç araçları unsurlarının, uyuşturucu piyasasını güçlendiren ve işleyişini kolaylaştıran üç temel etken olarak kabul edildiğine de vurgulandı.     

"EN ÇOK KULLANILAN UYUŞTURUCU KENEVİR"     

Raporda, Avrupa piyasasındaki değerinin en az 11,6 milyar avro olduğu tahmin edilen kenevirin, geçen yıl yaklaşık 25 milyon Avrupalının (15-64 yaş) kullanımı ile bölgede en çok kullanılan uyuşturucu madde olduğu belirtildi.     

Kokainin de Avrupa'da en yaygın tüketilen ikinci yasa dışı uyuşturucu madde olduğu kaydedilen raporda, bu maddenin 9,1 milyar avroluk piyasaya değeriyle geçen yıl yaklaşık 4 milyon Avrupalı (15-64 yaş) tarafından kullanıldığına dikkat çekildi.      

Raporda, AB'de yaşayan yaklaşık 1,3 milyon kişinin opioid (temel olarak eroin) kullandığı, opioid piyasasının da tahmini değerinin yılda en az 7,4 milyar avro olduğu kaydedildi.     

Uyuşturucu ticareti ile mücadele için yapılması gerekenler ise raporda, şu şekilde sıralandı:     

"Küresel uyuşturucu piyasasında aktif olan üst düzey organize suç örgütlerinin iş modellerinin ele alınması, harici sınırlardaki güvenlik zafiyetlerinin azaltılması, uyuşturucu üretimindeki değişikliklere ayak uydurmak için adli ve toksikolojik olanaklara yatırımda bulunulması gerekiyor."       

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