Son dakika... Endonezya'da 6.8 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Java Adası açıklarında 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), merkez üssü Tugu Hilir'in 105 kilometre güneybatısı olan 6.8 büyüklüğündeki depremin yerin 42,8 kilometre altında gerçekleştiğini duyurdu.
Depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
Yetkililer, bu nedenle kıyı kesiminde bulunanlardan yüksek yerlere çıkmasını istedi.
Felt #earthquake (#gempa) M6.9 strikes 228 km SW of #Tangerang (#Indonesia) 19 min ago. Please report to: https://t.co/fIbnmqiVGq pic.twitter.com/9dvqeCUwnj— EMSC (@LastQuake) 2 Ağustos 2019
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