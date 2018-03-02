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    Son dakika! Edirne'de gözaltına alınan 2 Yunan askeri tutuklandı

    Hürriyet Haber
    02.03.2018 - 17:24 | Son Güncelleme:

    Meriç bölgesinde, sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalanan iki Yunan askeri çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

    Edirne’de Türkiye sınırını geçtikten sonra jandarma tarafından yakalanan 2 Yunan askeri çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

    Askeri yasak bölgede yakalanan Yunanistan ordusuna mensup iki asker, "Askeri casusluğa teşebbüs" ve "askeri yasak bölgeye girmek" suçlarından tutuklanmaları istemiyle hakimliğe sevk edilmişti.

    Meriçte 2 Yunan asker yakalandıMeriç'te 2 Yunan asker yakalandı

    54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı "Hudut kartalları" adlı sınır birliği ekipleri, devriye görevi sırasında Yunanistan ordusuna mensup teğmen ve astsubay rütbelerindeki 2 askeri yakaladı. Askerlerin üzerindeki tüfeklere el konuldu. Pazarkule yakınlarında yakalanan iki asker, Edirne Jandarma Komutanlığına teslim edildi. 

    Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki asker, adliyeye sevk edildi. Askerlerin üzerindeki cep telefonları da incelemeye alındı. 

    YUNAN GENELKURMAY BAŞKANI'NDAN HULUSİ AKAR'A TELEFON

    Yunanistan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis’in Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la telefonda görüştüğünü açıkladı. 

    Etiketler: Yunanistan , Sınır , Türkiye
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