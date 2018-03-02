Yunan ordusu açıkladı: Meriç'te 2 Yunan askeri yakalandı

Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, perşembe günü, Meriç bölgesinin Kastanies - Pazarkule sınırı yakınında devriye gezen 2 Yunan askerinin, kötü hava şartları nedeniyle Türk topraklarına girdikleri iddia edildi ve Türk devriyeleri tarafından yakalandıklarını açıklandı.

Açıklamada, 2 Yunan askerinin formalite işlemleri için Edirne’de bulundukları ve Yunanistan’a dönmeleri için Türk makamları ile temasların sürdürüldüğü belirtildi.

2 Yunan askerinin kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip Türk topraklarına girdikleri tahmin ediliyor.









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