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    Yunan ordusu açıkladı: Meriç'te 2 Yunan askeri yakalandı

    Yorgo KIRBAKİ/ATİNA
    02.03.2018 - 12:44 | Son Güncelleme:

    Yunan Kara Kuvvetleri iki Yunan askerinin Meriç bölgesinde sınıra yakın noktada Türk devriyeleri tarafından yakalandıklarını açıkladı.

    Yunan Kara Kuvvetleri Komutanlığı, perşembe günü, Meriç bölgesinin Kastanies - Pazarkule sınırı yakınında devriye gezen 2 Yunan askerinin, kötü hava şartları nedeniyle Türk topraklarına girdikleri iddia edildi ve Türk devriyeleri tarafından yakalandıklarını açıklandı.

    Yunan ordusu açıkladı: Meriçte 2 Yunan askeri yakalandı

    Açıklamada, 2 Yunan askerinin formalite işlemleri için Edirne’de bulundukları ve Yunanistan’a dönmeleri için Türk makamları ile temasların sürdürüldüğü belirtildi.

    2 Yunan askerinin kötü hava şartları nedeniyle yollarını kaybedip Türk topraklarına girdikleri tahmin ediliyor.




     

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    Etiketler: Yunanistan , Türkiye , Edirne
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