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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA
23.11.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri'nden BM Raportörlerinin açıklamalarına sert tepki

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Son dakika... Dışişleri'nden BM Raportörlerinin açıklamalarına sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Birleşmiş Milletler (BM) özel raportörlerinin, 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yaptığı basın açıklamasının hatalı bilgiler ve mesnetsiz iddialar içerdiğini, açıklamayla sorumsuz davranış sergilenerek kadının ve çocuğunun mahremiyetinin de ihlal edildiğini bildirdi.

Sözcü Aksoy, BM özel raportörleri tarafından 1 İrlanda vatandaşı ve çocuğunun durumuna ilişkin yapılan basın açıklaması hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Raportörlerin yayımladığı basın açıklamasında Türkiye'ye atıfta bulunulduğunu hatırlatan Aksoy, Suriye'de yüzyılın en büyük insani trajedilerinden birinin yaşandığını ve Türkiye'nin, bir yandan bölgede ortaya çıkan güvenlik tehditlerine karşı önlemler alırken, diğer taraftan başta kadın ve çocuklar olmak üzere gayri insani koşulların kurbanlarına destek olabilmek için elinden gelen çabayı gösterdiğinin altını çizdi.

Aksoy, "İrlanda vatandaşı kadının ve çocuğunun, en süratli şekilde güvenli ve insani koşullarda ülkelerine dönüşlerinin sağlanabilmesi için İrlanda makamlarıyla yakın ve yoğun bir mesai yürütülmektedir. Nitekim İrlanda makamları da yürütülen bu iş birliğinin olumlu ve mahrem seyrine atfettikleri önemi vurgulamaktadırlar." ifadelerini kullandı.

Başta anne ve çocuğun mahremiyetinin ihlal edilmemesi ve güvenlik olmak üzere konunun taşıdığı farklı boyutlar nedeniyle bu sürecin bugüne kadar özenle ve hassasiyetle yürütüldüğüne işaret eden Aksoy, BM özel raportörlerinin ise aynı özeni göstermek konusunda bir kaygılarının bulunmadığının anlaşıldığına işaret etti.

"ÖZEL RAPORTÖRLERİN, BU HATAYI DÜZELTMELERİNİ BEKLİYORUZ"

Sözcü Aksoy, şunları kaydetti:

"Konu hakkında ilgili ülkelerden bilgi almayı beklemeden, hatalı bilgiler ve mesnetsiz iddialar içeren bir basın açıklaması yoluyla çabalarımıza zarar vermekte bir beis görmemişlerdir. Sorumsuz bir davranışla kadının ve çocuğunun mahremiyeti de ihlal edilmiştir. BM özel raportörlerinin insan haklarının korunmasındaki rolünü ve güvenilirliğini ciddi şekilde zedeleyen bu açıklama, özel raportörlerle bugüne kadar yürüttüğümüz iş birliği ruhuna ters düşmüştür. Özel raportörlerin bu hatayı başta annenin ve çocuğun yararına olacak şekilde düzeltmelerini, iş birliği irademizi gözden geçirmemize sebep olabilecek bu tür hatalardan kaçınmalarını bekliyoruz."

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