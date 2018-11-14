Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması
GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
AA
14.11.2018 - 11:25, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Çavuşoğlu, "Vize serbestisi için kalan altı kriter için çalışmalarımızı yeniden başlattık" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nun burada yaptığı açıklamalardan satır başları:

FETÖ’yle içte ve dışta kapsamlı mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ’cü teröristlerin peşindeyiz.
FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz.

FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi.

Bakan Çavuşoğlu: FETÖ ile mücadelemiz yoğun şekilde sürüyor
daha fazla video için

Üçüncü ülkelere sınırdışı edilenlerin yanısıra, 21 ülkeyle ikili işbirliğiyle toplam 104 FETÖ mensubunun Türkiye’ye gelmesi sağlandı.

PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin ve DEAŞ’ın Suriye’deki varlığına son vermek için girişimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz.
Fırat Kalkanı’nın ardından Zeytin Dalı Harekatı’yla örgüte ağır darbe vurduk. Sınırlarımızın güvenliğini pekiştirdik.
Terörden arındırdığımız alanlara ülkemizden 260 binin üzerinde Suriyeli geri döndü.

Münbiç Yol Haritası kapsamında ise, ABD’yle 1 Kasım 2018 tarihinden bu yana müşterek devriyeler icra ediyoruz.
Bu Yol Haritasının nihai hedefi PYD/YPG terör örgütünün Münbiç’ten tamamen çıkarılması ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir, bunun takipçisi olacağız.

Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçireceğiz.

Son dakika... Bakan Çavuşoğlundan Suudi Arabistan açıklaması
Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Suudi Arabistan açıklaması

ABD’yle ilişkilerimiz, NATO üyeliğimiz ve AB üyelik sürecimiz dış politikamız bakımından temel ve stratejik öncelikler arasında.

ABD ile ilişkilerimizi 2019 yılında normal seyrine döndürmek iradesine sahibiz. Yapıcı tutumumuz karşılık gördüğü ölçüde ilerleme kaydedeceğiz.

Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, karşılaştığımız her türlü siyasi engele rağmen, en önemli stratejik hedeflerimizden biri.
Bizim için AB süreci herhangi bir dış politika meselesi değil.

Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümü destekleyen, daha müreffeh Türkiye hedefimizin ayrılmaz bir parçası.
AB Bakanlığı, Dışişleri’ne bağlı bir Başkanlık olarak yapılandırıldı. AB Başkanlığının özerk yapısının korunmuş olması, AB sürecindeki kararlılığımızın önemli bir göstergesi.

Önümüzdeki dönemde, reformlara devam edeceğiz.


Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanlarına odaklanacağız.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin denetim sürecinden çıkmayı hedefliyoruz. OHAL’in kaldırılması ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulmasıyla, halihazırda iki önemli önceliği zaten karşıladık. Diğer alanlarda da gerekli adımları atacağız.
Çoğu Avrupa ülkesiyle ilişkilerimiz son derece olumlu.

SON 24 SAATTE NE OLDU?

Son 24 saatte ne oldu? (14.11.2018) İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
daha fazla video için
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Tarihi yüzleşme! Özür dileyecek

Kurbanlardan biri Hataylı Türk çıktı

Trump ateşi yaktı! Ulus krizi patladı

Hitler'in Yahudi kızla çekilen bu fotoğrafı açık artırmaya çıkıyor