Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan vize serbestisi açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı'nın 2019 yılı bütçesinin görüşmelerinde konuştu. Çavuşoğlu, "Vize serbestisi için kalan altı kriter için çalışmalarımızı yeniden başlattık" dedi.
Bakan Çavuşoğlu'nun burada yaptığı açıklamalardan satır başları:
FETÖ’yle içte ve dışta kapsamlı mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Dünyanın neresinde olursa olsun FETÖ’cü teröristlerin peşindeyiz.
FETÖ mensuplarının Türk adaletine hesap vermelerini sağlıyoruz.
FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi.
Üçüncü ülkelere sınırdışı edilenlerin yanısıra, 21 ülkeyle ikili işbirliğiyle toplam 104 FETÖ mensubunun Türkiye’ye gelmesi sağlandı.
PKK’nın uzantısı PYD/YPG’nin ve DEAŞ’ın Suriye’deki varlığına son vermek için girişimlerimize kararlılıkla devam ediyoruz.
Fırat Kalkanı’nın ardından Zeytin Dalı Harekatı’yla örgüte ağır darbe vurduk. Sınırlarımızın güvenliğini pekiştirdik.
Terörden arındırdığımız alanlara ülkemizden 260 binin üzerinde Suriyeli geri döndü.
Münbiç Yol Haritası kapsamında ise, ABD’yle 1 Kasım 2018 tarihinden bu yana müşterek devriyeler icra ediyoruz.
Bu Yol Haritasının nihai hedefi PYD/YPG terör örgütünün Münbiç’ten tamamen çıkarılması ve bölgenin kontrolünün gerçek sahiplerine iade edilmesidir, bunun takipçisi olacağız.
Musul ve Basra Başkonsolosluklarımızı yeniden faaliyete geçireceğiz.
ABD’yle ilişkilerimiz, NATO üyeliğimiz ve AB üyelik sürecimiz dış politikamız bakımından temel ve stratejik öncelikler arasında.
ABD ile ilişkilerimizi 2019 yılında normal seyrine döndürmek iradesine sahibiz. Yapıcı tutumumuz karşılık gördüğü ölçüde ilerleme kaydedeceğiz.
Türkiye’nin AB’ye tam üyeliği, karşılaştığımız her türlü siyasi engele rağmen, en önemli stratejik hedeflerimizden biri.
Bizim için AB süreci herhangi bir dış politika meselesi değil.
Ülkemizdeki siyasi, ekonomik ve sosyal dönüşümü destekleyen, daha müreffeh Türkiye hedefimizin ayrılmaz bir parçası.
AB Bakanlığı, Dışişleri’ne bağlı bir Başkanlık olarak yapılandırıldı. AB Başkanlığının özerk yapısının korunmuş olması, AB sürecindeki kararlılığımızın önemli bir göstergesi.
Önümüzdeki dönemde, reformlara devam edeceğiz.
Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik alanlarına odaklanacağız.
Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisinin denetim sürecinden çıkmayı hedefliyoruz. OHAL’in kaldırılması ve OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun kurulmasıyla, halihazırda iki önemli önceliği zaten karşıladık. Diğer alanlarda da gerekli adımları atacağız.
Çoğu Avrupa ülkesiyle ilişkilerimiz son derece olumlu.
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