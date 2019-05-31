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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
31.05.2019 - 11:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

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Son dakika... Dışişleri Bakanlığı'ndan S-400 açıklaması

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, S-400 sürecinin planlandığı gibi gittiğini bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinde '1 Mayıs 2019, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Türkiye’nin S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirip değerlendirmediği hakkında bazı basın yayın organlarında yeralan haberlere ilişkin soruya cevabı' başlığıyla yazılı açıklama yapıldı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy açıklamada şu ifadelere yer verdi;

Son günlerde bazı basın yayın organlarında Türkiye’nin ABD’nin talebi üzerine S400 tedariğini ertelemeyi değerlendirdiğine ilişkin olarak yayınlanan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Rusya’dan S400 tedarik sürecimiz planlandığı şekilde devam etmektedir.

Diğer taraftan, ABD’nin S400 sisteminin NATO’nun birlikte çalışabilirliğine ve F35 sistemlerine zarar verebileceği konusundaki endişelerini görüşmek üzere ABD makamlarına ilettiğimiz Çalışma Grubu toplantısı teklifimiz geçerliliğini korumaktadır.

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