Son dakika... Cumhurbaşkanlığı'ndan Erdoğan'ın Rusya ziyaretine ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya'da gerçekleştireceği temaslar hakkında sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.
Fahrettin Altun'un açıklamalarında şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Rusya'da Putin ile Suriye'deki son gelişmeleri ve Türk-Rus ilişkilerini görüşecek. Türkiye sadece teröristlerle savaşmıyor, Suriye'de çözüm için de çalışıyor. Türkiye'nin önceliği Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi istikrarıdır. Bu hedefler için çalışmaya devam edeceğiz"
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