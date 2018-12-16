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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: Reuters
16.12.2018 - 16:06, Son Güncelleme:

Son dakika.. Brüksel'de göç karşıtı gruba polis müdahalesi

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Avrupa Birliği binalarının bulunduğu alanda polis aşırı sağcı ve göç karşıtı bine yakın göstericiye gaz bombası ve TOMA ile müdahalede bulundu.

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  • Brükselde göç karşıtı gruba polis müdahalesi
  • Brükselde göç karşıtı gruba polis müdahalesi
  • Brükselde göç karşıtı gruba polis müdahalesi
  • Brükselde göç karşıtı gruba polis müdahalesi
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Fas'ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne destek veren ve karşı çıkan gruplar Brüksel'de protestolar gerçekleştirdi.

Milliyetçi ve aşırı sağcı Flaman derneklerinin "Marakeş'e karşı yürüyüş" çağrısıyla AB kurumlarının bulunduğu Schuman Meydanı'nda bin civarında kişi toplandı.

Başbakan Charles Michel'i istifaya çağıran, hükümet ve göç karşıtı sloganlar atan grup, Flaman bayrakları taşıdı.

Çevreye ses bombaları fırlatılan ve meşaleler yakılan protestolarda, Belçika'da aşırı sağcı ve ırkçı politikalarıyla tanınan Flaman Menfaati (Vlaams Belang) partisinin İslam karşıtı liderlerinden Filip Dewinter de konuşma yaptı. Geçen yıl Brüksel Merkez Camisi önünde Kur'an-ı Kerim sayfalarını yırtarak büyük tepki çeken Dewinter, Hollanda'nın ırkçı Özgürlükler Partisi (PVV) lideri Geert Wilders ile de yakın ilişki yürütüyor.

Grubun taşkınlık yapması ve dağılmaması üzerine polis, göz yaşartıcı gaz ve tazyikli suyla müdahale etti. Bazı göstericiler, bunun üzerine AB Komisyonu binasına girmeye çalıştı.

GÖÇMENLERE DESTEK GÖSTERİSİ

Öte yandan, Belçika'da faaliyet gösteren çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve derneğin sosyal medya üzerinden yaptığı çağrı üzerine yüzlerce kişi öğle saatlerinde Brüksel'in merkezi yakınında bulunan Rue du Congres Caddesi'nde buluştu.

Göstericiler, Belçika'nın Küresel Göç Sözleşmesi'ni imzalamasına destek verdi. Göçmenlere destek sloganları atan göstericiler, "Faşistler dışarı" yazılı afişler taşıdı. Buradan özellikle göçmenlerin yoğun bulunduğu Maximilien Park'a yürüyüş düzenledi.

BELÇİKA'DA HÜKÜMET KRİZİ

BM Küresel Göç Sözleşmesi'ne verilen destek Belçika'da Başbakan Charles Michel hükümetini tehlikeye sokmuş durumda. Michel'in göç sözleşmesini imzalayacağını duyurmasının ardından üç partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan çekilmişti.

Michel, Belçika Kralı Philippe'in onayıyla istifa eden N-VA'lı bakanların yerine koalisyon ortağı partilerin üyelerinden atamalar yaparak azınlık hükümetini sürdüreceğini açıklamıştı.

KÜRESEL GÖÇ SÖZLEŞMESİ

Fas'ın Marakeş kentinde 10 ve 11 Aralık'ta düzenlenen, 164 ülkenin katıldığı uluslararası konferansta imzalanan BM Küresel Göç Sözleşmesi, ülkelerin çoğunluğunun oyuyla kabul edilmişti.

Uluslararası göçün düzenlenmesi için hazırlanan Küresel Göç Sözleşmesi, yasal göç, göçmen hakları ve insan kaçakçılığıyla mücadele gibi konularda dünya çapında ortaklık zemini oluşturmayı amaçlıyor.

Sözleşme, insan hakları ve ulusal egemenlik başta olmak üzere ülkelerin göçle başa çıkmasına yardımcı olmayı, göçmenlerin topluma entegrasyonu gibi konuları kapsıyor. Toplamda 23 hedefin yer aldığı sözleşmeyle, devletler arası iş birliğiyle ülkelerin egemenlik hakları da dikkate alınarak göçün yasal, güvenli ve düzgün bir hale getirilmesi amaçlanıyor.

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