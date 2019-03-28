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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
28.03.2019 - 15:32, Son Güncelleme:

Son dakika... Brexit sürecinde flaş gelişme: Üçüncü defa oylanacak

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Son dakika... Brexit sürecinde flaş gelişme: Üçüncü defa oylanacak

İngiltere parlamentosu 29 Mart Cuma günü Başbakan Theresa May'in Brexit anlaşmasını üçüncü defa oylayacak.

İngiltere Avam Kamarası Lideri Andrea Leadsom, 29 Mart Cuma günü üçüncü kez Brexit anlaşmasının oylanacağını duyurdu.

İngiliz parlamentosunun 8 Brexit senaryosuna ilişkin dün gece yaptığı oylamada hiçbir seçenek çoğunluk desteği alamamıştı. Bu sonuç, parlamento karşısında Başbakan Theresa May'in elini güçlendirdi.

İngiliz parlamentosu ayrıca yapılan bir diğer oylamada da Brexit tarihinin 29 Mart’tan koşullu olarak 12 Nisan veya 22 Mayıs’a kaydırılmasını iç hukuka geçiren teklifi 105'e karşı 441 oyla kabul etmişti.

Brexit sonrasında Kıbrıstaki İngiliz üslerinde yaşayanların durumu
Brexit sonrasında Kıbrıs'taki İngiliz üslerinde yaşayanların durumu

MAY’DEN İSTİFA VAADİ

Başbakan Theresa May bu akşam partisinin yönetiminde etkili ve milletvekillerinden oluşan “1922 Komitesi” ile bir araya gelmiş ve kendi Brexit anlaşmasına destek istemişti.

May, anlaşmanın parlamentodan geçmesi halinde istifa ederek AB ile müzakerelerin bundan sonraki bölümü için başbakanlık görevini bir başkasına bırakmayı vaat etmişti.

May’in açıklamasının ardından anlaşmaya daha önce ret oyu veren ve aralarında sert Brexitçi eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson’ın da olduğu bazı milletvekilleri yeni bir oylama yapılması durumunda bu kez destek vereceklerini ilan etti.

İngiliz hükümetinin daha önce iki kez reddedilen Brexit anlaşmasını cuma günü yeniden parlamentoya sunması bekleniyor.

Ancak bu Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un iznine tabi bulunuyor. Bercow daha önce yaptığı açıklamada anlaşmanın, önemli bir değişikliğe uğramadıkça yeniden oylanmasına izin vermeyebileceğini söylemişti.

BREXIT SÜRECİ

İngiltere 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

İngiliz hükümeti 29 Mart 2017'de Lizbon Anlaşması'nın üyelerin birlikten ayrılma sürecini düzenleyen 50. maddesini işleterek Brexit sürecini resmen başlatmıştı.

Avrupa Adalet Divanı aralık ayında aldığı kararla İngiltere'nin 50. maddenin Brexit için yürürlüğünü tek yanlı iptal edebileceğine hükmetmişti.

İngiliz parlamentosunun dilekçe komisyonuna Brexit'in iptali talebiyle sunulan dilekçeye atılan online imza sayısı da 6 milyona yaklaştı.

İngiliz hükümeti, AB ile vardığı ayrılık anlaşmasının parlamentoda iki kez ezici çoğunlukla reddedilmesinin ardından 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i erteleme talebinde bulunmuştu.

Geçen hafta yapılan AB Liderler Zirvesi'nde Brexit, ayrılık anlaşmasının İngiliz Parlamentosunda onaylanması halinde 22 Mayıs'a, yeniden reddedilmesi halinde ise 12 Nisan'a ertelenmişti İngiliz parlamentosu önceki gün yapılan bir oylama ile bir dizi Brexit senaryosunu oylamak üzere hükümetin parlamento gündemini belirleme yetkisini bir günlüğüne kendi eline almıştı.

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti de ana muhalefetteki İşçi Partisi de Brexit konusunda kendi içlerinde bölündü. Her iki partide de sert Brexitçiler, ılımlı Brexitçiler ve Brexit karşıtları bulunuyor. Bölünmeler nedeniyle 650 sandalyeli Avam Kamarasındaki oylamalar sürprizlere gebe bulunuyor.

Başbakan May, 2017'de gittiği erken seçimde parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmiş ve Kuzey İrlanda'nın sert Brexitçi partisi DUP'un desteğiyle azınlık hükümeti kurabilmişti.

May'in parlamento tarafından reddedilen anlaşmasına en güçlü muhalefeti, "tedbir maddesi" yüzünden İngiltere'nin AB ile sonu gelmez müzakereler içinde fiili AB üyesi olarak mahsur kalacağını savunan DUP ile sert Brexitçi Muhafazakar Partili milletvekilleri oluşturmuştu.
DUP bu akşam yaptığı açıklamada da anlaşmaya destek vermeyeceğini yineledi.

Tedbir maddesi, İngiltere'nin parçası Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasına, Brexit sonrasında fiziki sınır girmesini önlemek için İngiltere ile AB'nin, soruna çözüm getiren yeni bir düzenleme üzerinde anlaşılana kadar Gümrük Birliği içinde kalmasını öngörüyordu.

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