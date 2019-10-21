Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
GeriDünya Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler
21.10.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

TRT World Forum'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

BARIŞ PINARI HAREKATI

Suriye'deki çatışmanın sadece ve sadece siyasi bir şekilde çözülebileceğine inanıyoruz. 360 binden fazla Suriyeli Türkiye'den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.

YPG/PKK günbegün güçlendi ve Türkiye'ye karşı saldırılarını artırdı. Özellikle de Suriye'nin kuzeydoğusunda fiilen etkinliklerini gördük ve ABD gibi bazı müttefiklerimiz DEAŞ'ın etkisiz hale getirilmesinden sonra bile silah yardımında bulundu. Güvenli bölge oluşturmak uzun yıllardır Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündemindeydi. Ancak oluşturmada başarılı olamadık çünkü ABD güvenlik idaresi başkanlarının taahhütlerini yerine getirmedi. Sahada güvenli bölge için çalışırken ABD örgüte destek sağladı. YPG'nin hiçbir şekilde geri çekilmediğini gördük. silahları toplanmadı. buna ilaveten daha fazla silah YPG'ye temin edildi. Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza adım attık.

Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Sadece teröristler hedef alındı, siviller korundu. Amacımız teröristleri yok etmek. Bizim Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Biz Kürtlere değil terör örgütüne karşıyız. YPG/PKK Kürtlerin mal varlığına da el koydu. YPG/PKK Kürtleri temsil etmiyor. Biz herkesten fazla Suriye'nin bütünlüğünü düşünüyoruz. Bizim Suriye'de demografiyi değiştirmek gibi bir amacımız yok. 350 bin Suriyeli Kürt evlerine dönmeye hazırlar. Birisi "Türkiye Suriye'deki Kürtlere saldırıyor" diyorsa eğer, bunun yalan olduğunu söylemek durumundayım. Bunlar yalan haberler.

DEAŞ ile mücadeleye devam edeceğiz. DEAŞ bizim düşmanımız. Kaç kez saldırılarına hedef olduk. 

YPG/PYD operasyon başladığından beri Türkiye'ye saldırıyor. 1081 havan topu şehirlerimize atıldı. Envanterlerimizde hiç kimyasal silah bulunmamaktadır. Tarihimizde asla kimyasal silah kullanmadık. Bu da bir kara propagandadır.

ABD İLE YAPILAN ANLAŞMA

ABD ile uzun müzakerelerin sonunda 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru endişelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. Onlar orada fiilen bir terör devleti yaratmaya çalışıyorlardı, sınırlarımızın hemen öbür tarafında ve biz bu oyunu bozduk. 35 saatimiz kaldı, 35 saat içerisinde geri çekilmezlerse operasyon tekrar başlayacak. Taciz ateşleri devam ediyor ve tabii ki biz bu taciz ateşlerine karşılık verdik.

RUSYA İLE YAPILACAK GÖRÜŞME

Yarın Soçi'ye gidip Başkan Putin ile görüşeceğiz ve bu da çok önemli bir toplantı olacak.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Trump'tan yeni açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Birleşik Krallık Başbakanı Johnson ile görüştü
Dışişleri'nden Uluslararası Af Örgütü’ne sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması