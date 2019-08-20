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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
hurriyet.com.tr/Dış Haberler - Fotoğraf: AP
20.08.2019 - 13:48, Son Güncelleme:

Son dakika... Bakan Çavuşoğlu'ndan İdlib'de Türk konvoyunu hedef alan saldırıya ilişkin açıklama

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'de Türk konvoyunu hedef alan saldırı için, "Rejimin ateşle oynamaması lazım." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, El Salvadorlu mevkidaşı Alexandra Hill ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satır başları;

İDLİB'DE TÜRK KONVOYUNA SALDIRI

İdlib'de sukunetin sağlanması için Rusya'yla görüşmelerimiz sürekli yapıyoruz. Burada ateşkesi sağlamamız lazım. Rejim askeri çözümü zorlamaya başladı. Rusların oradan taciz geliyor açıklaması doğru değil, menzil bakımından da uzak. Bu saldırıların burada ancak bir felakete yol açabileceğini anlatıyoruz, tüm tüm dünyaya da bu konuda çağrıda bulunuyoruz. İdlib Suriye'nin geleceği bakımından önemlidir. Eğer bu saldırılar ya da çatışmalar durdurulmazsa sayın Cumhurbaşkanımız da ihtiyaç olduğu zaman Putin'le görüşüyor. Ruslarla her düzeyde temasımız var hem dünkü saldırı ile ilgili hem de İdlib'de genel bir ateşkesin tesis edilmesi ile ilgili temaslarımızı sürdürüyoruz. Çünkü misyonumuzun görevi 9'uncu gözlem noktamızın güvenliğini sağlamak. Burası Astana çerçevesinde yaptığımız mutabakat çerçevesinde kuruldu. Rejimin ateşle oynamaması lazım. 9. gözlem noktasını başka yere taşıma gibi bir niyetimiz yok.

ABD İLE MÜŞTEREK HAREKAT MERKEZİ

ABD'den yetkililer geldi, çalışmalar sürüyor. ABD'nin ikinci bir Münbiç sürecini işletmesine biz müsaade etmeyeceğiz. Anlaştığımız ve anlaşamadığımız konular var. Müzakere sürecek, olmazsa kendi planımız var. NATO müttefiki olan bir ülkenin terörle ittifak kurması kabul edilemez. ABD'nin Türkiye'yi oyalayıp terör örgütüne silah vermesi kabul edilemez.

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