Son dakika... Avustralya'da şüpheli paket alarmı
Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentinde bulunan en az 13 konsolosluk binasına şüpheli paket gönderildi.
Avustralya'nın Melbourne ve Canberra kentinde bulunan ABD, Birleşik Krallık, İsviçre, Almanya, Güney Kore, Yunanistan, İtalya, Pakistan, Hindistan, Yeni Zelanda, İspanya ve Mısır elçiliklerinin tahliye edildiği belirtildi. Avustralya polisi şüpheli paket ihbarı sebebiyle olay yerine bomba imha ekiplerinin gönderildiğini belirtti.
Melbourne kenti genelinde 18 şüpheli paket ihbarı yapıldı.
Avustralya federal polisinin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, konsolosluklara gönderilen paketlerin incelendiği ifade edildi.
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