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    Son dakika... Akdeniz'de göçmen faciası

    AA
    02.02.2018 - 13:42 | Son Güncelleme:

    Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Libya açıklarında bir teknenin alabora olması sonucu çoğunluğu Pakistanlı yaklaşık 90 sığınmacının boğularak yaşamını yitirdiğini bildirdi.

    Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, bir botun Libya açıklarında battığı ve 90 kişinin öldüğü bildirildi. Açıklamada, 2 Libyalı ve 8 Pakistanlının bedenlerinin kıyıya vurduğu, 2 kişinin yüzerek kıyıya ulaştığı, bir kişinin ise balıkçılar tarafından kurtarıldığı belirtildi.
    Libya, tekneyle Avrupa’ya göç etmek isteyenler için göçmenler tarafından çıkış noktası olarak kullanılan bir ülke. Uluslararası Göç Örgütü rakamlarına göre 28 Ocak’a kadar, 6 bin 624 mültecinin deniz yoluyla Avrupa’ya girdiği ifade edildi.

    Etiketler: Son dakika , Libya , Akdeniz , göçmen faciası
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