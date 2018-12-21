Son dakika.. ABD'nin çekileceği iddiasına Afganistan'dan ilk yorum
Afganistan'daki askeri birliklerinin bir kısmını çekeceği söylenen ABD için Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'den ilk yorum geldi.
Afganistan Devlet Başkanı Gani, ABD'nin Afganistan'daki birliklerini çekmesinin ülke güvenliğini etkilemeyeceğini söyledi.
'ABD, AFGANİSTAN'DAN DA ASKERİNİ ÇEKECEK' İDDİASI
Amerikan medyasının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'ın, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü.
Yönetimin bu kararının Suriye'den tamamen çekilme kararının ardından gelmesi dikkat çekerken yetkililer Trump'ın Orta Doğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli bir strateji değişikliğine gittiğine işaret etti.
Söz konusu yetkililer, 7 binden fazla askerin önümüzdeki haftalarda ülkeye dönmüş olacağını kaydetti.
ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.
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