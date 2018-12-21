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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dünya
AA - Fotoğraf: AP
21.12.2018 - 07:15, Son Güncelleme:

ABD'nin Afganistan'dan asker çekeceği iddiası

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ABD'nin Afganistan'dan asker çekeceği iddiası

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'nin ardından Afganistan'dan da 7 binden fazla Amerikan askerini çekeceği iddia edildi.

Amerikan medyasının ismi belirtilmeyen yetkililere dayandırdığı haberlerde, Trump'ın, Afganistan'daki ABD askerlerinin yaklaşık yarısını çekeceği ileri sürüldü.

Yönetimin bu kararının Suriye'den tamamen çekilme kararının ardından gelmesi dikkat çekerken yetkililer Trump'ın Ortadoğu'daki çatışma alanlarına yönelik önemli bir strateji değişikliğine gittiğine işaret etti.

Söz konusu yetkililer, 7 binden fazla askerin önümüzdeki haftalarda ülkeye dönmüş olacağını kaydetti.

ABD'nin şu anda Afganistan'da 14 binden fazla askeri bulunuyor.

Trump yönetiminin salı günü Suriye'deki ABD askerlerini ve diplomatlarını çekeceğini duyurması Washington'da büyük tartışmalara yol açtı.

Bu tartışmaların ortasında uzun zamandır görevden ayrılacağı iddia edilen Savunma Bakanı Jim Mattis istifa etti.

Mattis'in istifası ile yönetimin Suriye'den tamamen Afganistan'dan ise kısmen çekilme kararları konusunda tartışmanın devam edeceği belirtiliyor.

Trump, Twitter hesabından, "Suriye'den çekilmek bir sürpriz değil. Yıllardır bu konuda kampanya yürütüyorum ve altı ay önce çıkmak istediğimde bir süre daha kalmayı kabul ettim. Rusya, İran, Suriye ve diğerleri DEAŞ'ın yerel düşmanlarıdır. Biz onların işini yapıyoruz. Eve gelme ve tekrar inşa etme zamanı." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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