Son dakika: ABD'den Suriye'de ateşkes açıklaması: Türkiye BM kararını iyi okumalı

ABD Dışişleri Sözcüsü Heather Nauert, dünkü basın toplantısında, karara imza atan 15 BMGK üyesi ülkeyi saydıktan sonra, “Rusya ateşkes kararına evet oyu vermesine karşın, Esad rejimine desteğini sürdürüyor. Bu, büyük bir sorun. Ateşkes ‘insani yardım’ kapsamında tüm ülkeyi kapsıyor. Yalnızca DEAŞ, El Kaide, Nusra Cephesi ve bunlarla ilgili grup ve kişiler ateşkes kapsamı dışında” ifadelerini kullandı.

Nauert, “Türkiye’nin Afrin’e yönelik Zeytin Dalı harekâtının ateşkes kapsamında olup olmadığı” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Türkiye bu mutabakatı iyice ve yeniden okumalı. Karar, 30 gün boyunca Suriye’nin her tarafında ateşkesi öngörüyor. Türkiye’ye, BMGK’nın aldığı ateşkes kararını yeniden okumalarını tavsiye ederiz.”

Başbakan Binali Yıldırım, ateşkes kararının Afrin’i de kapsadığını söyleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a verdiği yanıtta, kararın Doğu Guta ile sınırlı olduğunu belirtmişti.





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