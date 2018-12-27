Son dakika... ABD o ürünleri yasaklamaya hazırlanıyor
Reuters haber ajansı, Trump yönetiminin ocak ayında yürürlüğe koyacağı başkanlık kararnamesi ile ABD şirketlerinin Huawei ve ZTE ürünlerini satın almasını engellemeyi planladığını duyurdu.
Reuters haber ajansının ABD'li yetkililere dayandırdığı habere göre, ABD hükümeti, ocak ayında onaylayacağı başkanlık kararnamesi ile ABD'li şirketlerin Huawei ve ZTE tarafından üretilen telekomünikasyon ürünlerini satın almasını engelleyecek.
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