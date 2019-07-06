Sinir nakli felce umut oldu
Avustralya’da spor ya da trafik kazaları sonucu felç kalan 13 hastaya sinir nakli yapılarak kol ve bacaklarını tekrar kullanabilmeleri sağlandı. Sinir nakil ameliyatı felçli hastalar için yeni umut oldu.
Avustralya’nın Melbourne kentindeki Austin Hastanesi’nde doktorlar, spor ya da trafik kazaları sonucu felç kalan 13 hastaya sinir nakli yaparak kol ve bacakları ile beyinleri arasında bağlantıyı tekrar kurmayı başardı. Doktorların felçli hastalar için heyecan verici bir seçenek olarak tanımladığı ameliyatta, hastaların hareket kabiliyetinin kazadan önceki gibi olmadığı ancak operasyonun hastaların hayatını önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çekiliyor. Ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrasının toplamda
4 yılı bulduğu zorlu sürecin ardından, felçli hastalar artık yardım almadan cep telefonu kullanabiliyor, makyaj yapabiliyor ve yemek yiyebiliyor.
2 YIL BOYUNCA FİZYOTERAPİ ŞART
Operasyon, vücudun omurilikteki travma bölgesinin üstünde kalan sağlıklı sinir hücrelerinin, hasarın söz konusu olduğu bölgenin altında nakledilmesi esasına dayanıyor. Ancak ameliyatın ardından 2 yıl boyunca düzenli fizyoterapiye devam edilmesi şart. Öte yandan, operasyonun ‘kusursuz’ olmadığını da kabul eden doktorlar, ameliyatın his kaybına ve güçsüzlüğe de yol açabileceğine dikkat çekiyor. Operasyonun sonuçları saygın bilim dergisi Lancet’te yayımlandı.
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