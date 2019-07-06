Sinir nakli felce umut oldu

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSinir nakli felce umut oldu
GeriDünya Sinir nakli felce umut oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Dünya
06.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Sinir nakli felce umut oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sinir nakli felce umut oldu

Avustralya’da spor ya da trafik kazaları sonucu felç kalan 13 hastaya sinir nakli yapılarak kol ve bacaklarını tekrar kullanabilmeleri sağlandı. Sinir nakil ameliyatı felçli hastalar için yeni umut oldu.

Avustralya’nın Melbourne kentindeki Austin Hastanesi’nde doktorlar, spor ya da trafik kazaları sonucu felç kalan 13 hastaya sinir nakli yaparak kol ve bacakları ile beyinleri arasında bağlantıyı tekrar kurmayı başardı. Doktorların felçli hastalar için heyecan verici bir seçenek olarak tanımladığı ameliyatta, hastaların hareket kabiliyetinin kazadan önceki gibi olmadığı ancak operasyonun hastaların hayatını önemli ölçüde değiştirdiğine dikkat çekiliyor. Ameliyat öncesi, ameliyat süreci ve ameliyat sonrasının toplamda

4 yılı bulduğu zorlu sürecin ardından, felçli hastalar artık yardım almadan cep telefonu kullanabiliyor, makyaj yapabiliyor ve yemek yiyebiliyor.

Sinir nakli felce umut oldu


2 YIL BOYUNCA FİZYOTERAPİ ŞART

Operasyon, vücudun omurilikteki travma bölgesinin üstünde kalan sağlıklı sinir hücrelerinin, hasarın söz konusu olduğu bölgenin altında nakledilmesi esasına dayanıyor. Ancak ameliyatın ardından 2 yıl boyunca düzenli fizyoterapiye devam edilmesi şart. Öte yandan, operasyonun ‘kusursuz’ olmadığını da kabul eden doktorlar, ameliyatın his kaybına ve güçsüzlüğe de yol açabileceğine dikkat çekiyor. Operasyonun sonuçları saygın bilim dergisi Lancet’te yayımlandı.

Sinir nakli felce umut oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Dünya Haberleri

Sıradaki Haber
Bakan Çavuşoğlu duyurdu! 11 Temmuz'da düzenlenecek
Bulgaristan'da başmüftülük binasına saldırı
İran'dan İsrail'e yeni tehdit
'Astana formatında yeni zirvenin yapılması görüşülüyor'